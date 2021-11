Vleermuizen verhinderen verbouwing bij klooster in Diepenveen

Op dit moment wonen er elf volwassenen en acht kinderen in de wooneenheden bij het klooster. De vraag naar woonruimte bij Nieuw Sion is groot, zegt kloosterdirecteur Peter Dullaert. Er staan zo'n vijftig mensen op een wachtlijst. Daarom wordt het tijd om meer woonruimtes te creëren.

Vleermuizen

Het plan was om de voormalige werkruimtes van de monniken om te bouwen tot woonruimtes. Het gaat om een gebouw waar vroeger een wasserij, een smederij en een bakkerij was. De plannen waren vergevorderd. De vergunningen waren rond, ook is een subsidie van de provincie toegezegd. Maar op zolder wonen vleermuizen en die hadden de mensen van het klooster daar nog niet eerder gezien.

Het gaat om meerdere kolonies van in totaal wel zes verschillende soorten weet Dullaert te vertellen. Daar wordt nu eerst onderzoek naar gedaan. Dat gaat zeker twee jaar duren en zolang wil het klooster niet wachten. Daarom is er een alternatief bedacht, maar dat valt veel duurder uit.

Alternatief

De oude kalverstal is nu de aangewezen plek voor woonruimte. Er kunnen vier wooneenheden worden gemaakt. De stal is al jaren niet meer in gebruik en heeft geen monumentale status. Alles is nog origineel en daarom zal een verbouwing veel meer werk zijn en kost het ook meer geld. In totaal is 800.000 euro nodig.

De bank wil voor een deel garant staan voor de financiering en het klooster moet een groot deel ook zelf ophoesten. Daarom is er een sponsoractie gestart waarin mensen wordt gevraag om donateur te worden. Met de enkele duizenden bezoekers die het klooster jaarlijks trekt hoopt het klooster dat een deel van dat geld op die manier bij elkaar komt.

Duurzaam

Duurzaamheid staat bij de verbouwing voorop. Op de oude stap komen 200 zonnepanelen en er worden warmtepompen geplaatst. De energierekening van het klooster is enorm, zegt Dullaert. Daar kunnen de zonnepanelen aan bijdragen.