112-meldkamer in Hengelo zoekt dringend extra centralisten: "Een uitdaging"

Onder meer via LinkedIn probeert de politie momenteel nieuwe centralisten te werven voor de meldkamer in Hengelo. "In Oost-Nederland kennen we een uitdaging op het gebied van capaciteit op de drie huidige meldkamers", zegt Ellen Prummel, woordvoerder van de politie. "Het is een uitdaging en vraagt veel van de huidige meldkamermedewerkers. Zij draaien bijvoorbeeld extra diensten om de roosters rond te krijgen."

Nieuwe meldkamer

Wat niet meehelpt om de bezetting op orde te krijgen, is de aanstaande sluiting van de meldkamer in Hengelo. In Apeldoorn wordt momenteel één gezamenlijke meldkamer voor heel Oost-Nederland gebouwd. "Het perspectief van de nieuwe meldkamer begint een rol te spelen", erkent Prummel. "Collega’s die simpelweg straks te ver moeten reizen, gaan inmiddels bewegen."

Politievakbond ACP maakt zich zorgen over de krapte op de meldkamer. "Vooral in Hengelo is het een probleem. Mensen die daar werken, willen niet allemaal meeverhuizen naar Apeldoorn. Het is een flinke afstand om elke dag af te moeten leggen", zegt vakbondsvoorzitter Gerrit van de Kamp. "Maar het zoeken naar een oplossing is ook niet zo simpel."

Het aantal meldkamers in Nederland wordt flink teruggeschroefd: er blijven tien meldkamers over, waar dat er jaren geleden nog 22 waren. De nieuwe meldkamer in Apeldoorn heeft straks heel Oost-Nederland als verzorgingsgebied. De bestaande 112-meldkamers in Hengelo, Arnhem en Apeldoorn gaan naar verwachting in 2023 dicht, al is de datum al een aantal keer verschoven. Als burger ga je er overigens weinig van merken; volgens de politie verandert er niets aan de inzet van de hulpdiensten.

Wervingscampagne

De politie zei in maart nog dat de personeelstekorten op de Hengelose meldkamer waren verholpen. "We hebben de afgelopen jaren veel nieuwe collega's aangetrokken, maar het blijft een belangrijk aandachtspunt", zegt Prummel nu. Volgens haar speelt ook mee dat veel centralisten uitstromen, omdat ze met pensioen gaan.

Een vacature voor meldkamercentralist leverde volgens Prummel onlangs ruim 200 sollicitanten op. "Deze sollicitanten doorlopen een forse sollicitatieprocedure, want meldkamerwerk is een vak en vraagt veel van mensen. We kunnen en willen geen concessies doen op het gebied van onze kwaliteit. Veel sollicitanten zijn daarom afgevallen tijdens de sollicitatieprocedure."

Andere manieren

Er wordt gezocht naar andere manieren om toch aan extra mankracht te komen voor de meldkamers. "We hebben bijvoorbeeld nu vacatures openstaan voor HBO+-studenten die in de weekenden op de meldkamer kunnen werken. Het gaat daarbij om een beperkt deel van het meldkamerwerk. Doel hiervan is dat we het zittende personeel op de drukke momenten zoveel mogelijk ondersteunen", aldus Prummel.

Ze verzekert dat de hulp voor burgers in nood altijd overeind blijft. "De burger zal niets merken van de uitdagingen op het gebied van bezetting op de meldkamers."