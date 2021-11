Corso's verwachten plek op wereldwijde erfgoedlijst Unesco

"Als het goed is, gaat het op 15 december in Parijs gebeuren. Het bouwen van corsowagens, de cultuur en de samenhorigheid wordt dan op die heel belangrijke Unescolijst van immaterieel erfgoed geplaatst. Hier hebben we elf jaar aan gewerkt", aldus Paul Bastiaansen, voorzitter van de landelijke Corsokoepel.

Meer dan een hobby

Egbert Lassche van het corso in Sint Jansklooster is blij met de aangekondigde benoeming. “Het is echt een erkenning voor wat we doen. Corso is namelijk niet alleen een hobby, maar voor de mensen die er mee bezig zijn ook echt een levenswijze. We hebben 2.500 inwoners in Sint Jansklooster en daadwerkelijk iedereen draagt zijn of haar steentje bij”, vertelt Lassche.

Op de wereldwijde lijst van immaterieel erfgoed staan 's werelds meest bijzondere en belangrijke tradities. In Nederland is er slechts één ander soort erfgoed dat op de lijst staat: het ambacht van molenaar. “Zoals het nu lijkt komen wij als dertig Nederlandse corso’s ook op die lijst te staan. Binnenkort stemmen ze er over in Parijs, maar alle seinen staan op groen”, zegt Lassche.

Van generatie op generatie

Tradities, ambachten of evenementen komen niet zomaar op de lijst. Er is dan ook elf jaar aan gewerkt om deze voordracht voor elkaar te maken. Minister van Engelshoven gaf in januari het laatste zetje door de landelijke corso’s voor te dragen aan Unesco. Een bijzonder kenmerk van internationaal immaterieel erfgoed is dat het wordt overgedragen van generatie op generatie en belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit.

Bij de corso's in Vollenhove en Sint Jansklooster worden kinderen al jong betrokken bij het bouwproces. (Foto: COV / Wilko Visscher)

Lassche heeft het volste vertrouwen in de benoeming: “Het is niet alleen een stukje erkenning voor de corso’s, maar natuurlijk bovenal voor al die duizenden vrijwilligers die de creaties maken.”