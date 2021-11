Streep door deel amateursport vanwege avondlockdown

De KNVB laat weten dat er komend weekeinde in de prestatieve competities (A-categorie) geen regulier competitieprogramma voor de jeugd en senioren is. Op vrijwillige basis worden wel inhaalwedstrijden gepland om zo het aantal gespeelde wedstrijden per team recht te trekken.

Coulance

Er is wel een regulier competitieprogramma in de recreatieve competities (B-categorie) voor jeugd en senioren. Teams die niet willen voetballen, kunnen op coulance en medewerking van de KNVB rekenen. Als toelichting zegt de KNVB: "In de A-categorie is het competitieverloop uiteindelijk gericht op promotie/degradatie, terwijl in de B-categorie de pupillen, junioren en senioren vooral zoveel mogelijk willen voetballen."

Voor het nemen van een besluit op de langere termijn zijn voor de KNVB twee zaken belangrijk. Enerzijds is dat het debat in de Tweede Kamer van woensdag, waarin de nieuwe coronamaatregelen worden besproken. Mogelijk worden de regels met betrekking tot trainingstijden dan alsnog verruimd.

Medische advies

De andere factor is het medische advies dat de KNVB aan het VMC (Voetbal Medisch Centrum) heeft opgevraagd over het spelen van wedstrijden zonder normaal te kunnen trainen. Dat wordt nu bekeken per leeftijdscategorie.

Volleybalbond Nevobo heeft vrijwel alle wedstrijden tot de jaarwisseling geschrapt. Dat geldt voor de Topdivisie en alles wat daaronder speelt, bij de senioren- en de jeugdcompetities en de duels in het regionale bekertoernooi. Ook de achtste finales van het nationale bekertoernooi van aankomend weekend worden uitgesteld. Wedstrijden in de Eredivisie gaan wel door, zij het zonder publiek.

Niet blij

"We zijn ervan overtuigd dat het voor iedereen heel belangrijk is om in deze tijd te blijven sporten en bewegen. Vanzelfsprekend zijn we niet blij met dit besluit, maar we willen door de wedstrijden eruit te halen verenigingen de ruimte geven om op die momenten leden de zekerheid te bieden van trainingsaanbod, waardoor zoveel mogelijk mensen kunnen blijven volleyballen en onderdeel blijven van de vereniging", aldus algemeen directeur Guido Davio van de Nevobo. "We gaan nu aan de slag om ons voor te bereiden op het tweede deel van de competitie."

Ook in het waterpolo zijn er in 2021 vrijwel geen wedstrijden meer. De KNZB heeft alle duels onder de Eredivisie voor dit kalenderjaar afgelast, met uitzondering van enkele wedstrijden die volgens planning voor 16.30 uur zijn afgelopen.