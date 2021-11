Dinkelland wil einde van afvalwaterinjectie forceren door ‘mee te denken met de NAM’

Nu de Nederlandse Aardolie Maatschappij heeft aangekondigd het bedrijf op te splitsen en de injectie van afvalwater te verkopen, zijn er zorgen over de toekomstige risico's van het afvalwater in de bodem van Twente. De gemeenteraad van Dinkelland wil dat de injectie van afvalwater stopt, nog voordat de NAM zich opsplitst en wordt verkocht.

Heeft lokale unanieme motie invloed in Den Haag?

Dinkelland stuurde eerder al brieven naar de minister van Economische Zaken. In die brieven werd de minister ook al duidelijk gemaakt dat inwoners van Dinkelland zich zorgen maken. Ook een verzoek om de afvalwaterinjectie stil te leggen werd al eerder gedaan, maar de minister heeft dit verzoek nooit opgevolgd.

Een boortoren van de NAM aan het werk bij een gescheurde injectieput in Rossum (Foto: RTV Oost)

Ook nu is niet de verwachting dat de minister gehoor geeft aan de eis van de gemeenteraad van Dinkelland. De gemeenteraad denkt meer kans te maken op resultaat als wordt meegezocht naar een oplossing.

Daarom wil Dinkelland dat de minister van Economische Zaken door een onafhankelijk bureau laat onderzoeken of zuiveren van afvalwater een reële optie is. Want dat gezuiverde water zou kunnen worden hergebruikt bij de oliewinning in Schoonebeek, waar het water van oorsprong ook vandaan komt. In dat geval zou de injectie in de Twentse bodem tot een einde komen.

Ik was niet zo blij met het antwoord van de minister, een onaangename verrassing CDA Kamerlid Agnes Mulder

Onafhankelijk onderzoek naar waterzuivering

Agnes Mulder is Tweede Kamerlid voor het CDA en vroeg de minister van Economische Zaken al in november vorig jaar naar een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheden om het chemische afvalwater te zuiveren. Gisteravond liet minister Stef Blok haar weten dat dat onderzoek met een jaar is vertraagd. Mulder is hier verbolgen over. "Ik was niet zo blij met het antwoord van de minister, dat was een hele onaangename verrassing."

Ook Marieke Blom, Overijssels Statenlid voor het CDA, denkt dat zuiveren van afvalwater de uitkomst een goede oplossing is. De Nederlandse Aardolie Maatschappij houdt tot nu toe vol dat dat zuiveren 'energieslurpend' is en handen vol geld kost. Daarom blijft het winbedrijf het vervuilde water in de Twentse bodem injecteren.

Maar volgens Blom staat de technische ontwikkeling niet stil en wordt zuiveren steeds meer een reële optie. "De technieken zullen steeds verder verbeteren dus ik denk dat we wel een keer naar deze situatie toe moeten."

Zoeken naar win-win-situatie

Blom en haar CDA-fractie willen deel uitmaken van het proces door te zoeken naar een oplossing die kan bijdragen aan een win-winsituatie. "Als we blijven roepen dat we de injectie willen stoppen, dan helpen we de NAM niet vooruit. Door mee te denken, dragen we bij aan een oplossing."

Volgens Agnes Mulder is in Den Haag inmiddels wel duidelijk dat Dinkelland klaar is met de injectie van afvalwater. "Dat hebben de inwoners van Twente echt wel duidelijk gemaakt en die boodschap is hier in Den Haag gehoord. Die boodschap wordt ook gesteund door de partijen, lokaal en ook provinciaal. Ik werk samen met mijn collega's in de provincie en in Twente om die boodschap nog verder voor het voetlicht te brengen." Ook Mulder denkt dat de minister zich realiseert dat de huidige situatie niet zo lang kan voortduren.

In een Tweede Kamerdebat op 9 december willen de fracties van GroenLinks en CDA samen optrekken om het de zuivering van afvalwater op de agenda te houden.