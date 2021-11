Meerderheid Dinkelland wil einde afvalwaterinjectie voordat NAM zich opsplitst

Een flinke meerderheid tekent zich af in de gemeenteraad van Dinkelland. Het CDA wil dat de injectie van afvalwater in lege gasvelden in Twente wordt stop gezet, nog voordat de NAM de velden in Twente gaat verkopen. Een motie van CDA-raadslid Smellink lijkt unaniem gesteund te worden in de raadsvergadering die vanavond plaatsvindt.

Dinkelland maakt zich zorgen. Er was al jaren twijfel over de sussende woorden van de NAM; 'het afvalwater dat het bedrijf over houdt na de oliewinning in Schoonebeek is bijna drinkbaar als het in Twente wordt geïnjecteerd in de bodem'. Maar nu door aanhoudende problemen nog maar twee van de oorspronkelijke tien injectieputten in gebruik zijn, één van de putten diep in de bodem is gescheurd, én nu de injectie van dat afvalwater onder verscherpt toezicht is komen staan, zijn die zorgen alleen maar toegenomen.

Meerdere brieven

De gemeente schreef hierover meermaals brieven naar de minister van Economische Zaken. Dat deed eerder ook de provincie Overijssel. Maar nu de NAM heeft aangekondigd dat ze de oliewinning en daarmee ook de afvalwaterinjectie wil verkopen, zijn de alarmbellen gaan rinkelen.

‘’Omwonenden hebben het gevoel dat zij op een industrieterrein wonen, met alle overlast van dien. De gemeenschap van Rossum heeft alleen de lasten en geen baten’’, zegt CDA-gemeenteraadslid Marc Smellink. ‘’Als gemeenteraad hebben we vaker uitgesproken dat de injectie van afvalwater definitief moet stoppen.’’

'Geen verkoop voordat injectie afvalwater is gestopt'

Het CDA in Overijssel pleit voor het zuiveren van afvalwater dat van de oliewinning in Schoonebeek komt. ‘’De voormalige gasvelden mogen niet worden verkocht voordat het gezuiverde proceswater in de put van de oliewinning wordt geïnjecteerd en de afvalwaterinjectie in Twente definitief is gestopt’, zeggen Marieke Blom en Marc Smellink.

Marieke Blom is namens het CDA Statenlid in de provincie Overijssel. ‘’De afgelopen jaren zijn er meerdere gebreken bij de injectieputten en buizen geconstateerd. Dat uitgerekend nu de NAM bekend maakt de afvalwaterinjectie in de uitverkoop te doen, leidt tot onzekerheid en onrust.’’

Unanieme eis

Bij een rondgang langs de andere politieke partijen in de gemeente Dinkelland blijkt dat de motie van het CDA in de gemeenteraad breed wordt gesteund. Er tekent zich een duidelijke meerderheid af, morgenavond lijkt de raad unaniem in te stemmen met de eis om de afvalwaterinjectie stop te zetten voordat de NAM tot verkoop over gaat.

De vraag is wat deze eis betekent in de besluitvorming in Den Haag. Want zoals al eerder te zien was, het landsbelang waar de minister van Economische Zaken voor staat, is iets anders dan het lokale belang.