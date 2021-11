Gemeenteraad Zwolle stemt in met nieuwbouw Zwartewaterzone

Jarenlang is erover gediscussieerd. Moeten we wel bouwen in de uiterwaarden van de rivier? Moeten we meer betaalbare woningen bouwen voor mensen uit de omgeving? Na het laatste debat op 8 november leek er al een meerderheid te zijn en nu de stemming erop zit is het duidelijk.

Concrete uitwerking

De Zwolse gemeenteraad stemde met 32 stemmen voor en 9 tegen de nieuwbouwplannen. Daarmee kan wethouder Anker eindelijk verder met de concrete uitwerking van de plannen.

CDA Raadslid Arjan Spaans vindt de plannen 'een verrijking voor de wijk Holtenbroek en meer specifiek voor dat deel van de wijk'. Het is volgens Spaans jammer dat er nog geen overeenstemming is bereikt met Leenman, die aan de kop van het ontwikkelgebied een oud industrieterrein in beheer heeft.

Losgekoppeld

Nu de gemeente en de projectontwikkelaars geen overeenstemming hebben kunnen bereiken met Leenman, worden de nieuwbouwplannen losgekoppeld van dat deel van het gebied.

Schelto Bus van de VVD is blij dat de Zwartewaterzone kan bijdragen aan het oplossen van het grote woningtekort in de stad. Daarin krijgt hij steun van GroenLinks Anja Roelfs. "Die 280 woningen in dit plan zijn broodnodig, daar leveren we graag een grijs en verpauperd gebied voor in."

Principes

PvdA-fractievoorzitter Patty Wolthof vindt het belangrijk om achter de principes te blijven staan en stemt daarom niet in met het nieuwbouwplan. "Er komen minder betaalbare woningen dan we hadden afgesproken en daarmee is de Zwartewaterzone een plan voor de rijken. Dat vinden we niet goed en bovendien is er nog een principiële afweging waar de andere partijen aan voorbij gaan."

Ze vindt bouwen in de uiterwaarden van een rivier een slecht idee en een slecht signaal naar de toekomst. "Bij eventuele overstromingen komen alle risico's bij de toekomstige bewoners te liggen. Wij vinden dat dat niet kan. Wij vinden het belangrijk om achter onze principes te blijven staan."

'Omwonenden kregen nooit invloed

Wolthof vindt SP-er Brammert Geerling aan haar zijde, ook zijn partij stemde tegen. "Na tig petities van honderden wijkbewoners waarin ze opriepen om het niet te doen, doen we het toch. De SP vindt dat een slecht signaal."

Omwonenden kregen nooit invloed, konden nooit een eigen idee inbrengen, vindt hij. "Dan komen er minder betaalbare woningen dan we hadden afgesproken en dan bouwen we ook nog in de uiterwaarden van de rivier. Holtenbroek moet wijken voor de rijken."

Concrete invulling

Nu de gemeenteraad heeft ingestemd, is een volgende fase aangebroken voor het gebied langs de rivier. De gemeente moet nu in bestemmingsplannen gaan vastleggen hoe het gebied concreet wordt ingevuld. Het zal nog zeker een paar jaar duren voordat er ook echt gebouwd wordt aan het Zwartewater.