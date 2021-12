Cabaretier Herman Finkers doet oproep aan politiek: "Injectie afvalwater moet stoppen"

Sinds 2011 pompt de NAM chemisch vervuild afvalwater uit de Drentse oliewinning in lege oude gasvelden in Noordoost-Twente. Dat afvalwater komt uit Schoonebeek en is het restant dat overblijft van de oliewinning. Het is verzadigd met olieresiduen en daarnaast zijn door de NAM allerlei chemicaliën toegevoegd die ervoor moeten zorgen dat de olie vloeibaar blijft en de winput niet verstopt raakt.

Giftige chemicaliën

Onder meer benzeen, radioactief strontium en barium worden toegevoegd aan het water. Sommige chemicaliën kunnen in kleine hoeveelheden niet zoveel kwaad, maar er zijn ook stoffen bij die giftig zijn en een desastreuze uitwerking kunnen hebben op het zenuwstelsel van mens, dier en plant.

Volgens de NAM zijn deze giftige stoffen vermengd met het water en kunnen ze geen kwaad. Volgens milieu-experts als hoogleraar Milieukunde Lucas Reijnders komen de stoffen vroeg of laat een keer naar boven. Alles in bodem wordt volgens hem omhooggeduwd en dat zal bij deze chemicaliën zeker ook zo zijn. "Het kan een paar jaar duren, misschien duurt het wel vijftig jaar maar dat het naar boven komt is een gegeven."

'Potentiële ramp van catastrofale omvang'

Finkers kan zich er boos om maken dat de overheid toestaat dat de Twentse natuur zo aan risico's wordt bloot gesteld. "Want hoe je het ook went of keert, we kunnen in potentie wachten op een ramp van catastrofale omvang, echt ongekend."

In het protestlied dat Finkers in maart 2017 al op Youtube plaatste, zingt hij over de staatsman die de beslissingen neemt. In dit demissionaire kabinet wordt daarmee minister van Economische Zaken Stef Blok bedoeld. "De staatsman hij is stellig, maar wie vertegenwoordigt hij? Maak een Twentenaar niet hellig, hij veracht uw hoerderij."

'Maak een Twentenaar niet hellig'

Finkers deed in de RTV Oost nieuwsuitzending Bij Oost Vandaag een oproep aan de politici in Den Haag. "Hier in onze regio begrijpt iedereen waarom deze afvalput direct moet worden gesloten. Roep niet dat de afvalwaterinjectie economisch en technisch de beste oplossing is want dat is het natuurlijk niet."

"Gebruik uw verstand en stop die injectie", aldus Finkers:

Al jaren wordt de minister gevraagd te stoppen met injecteren maar steeds prefereert het economisch belang. "Eigenlijk zegt de minister daarmee dat die paar centen voor de NAM belangrijker zijn de alle mensen hier in Twente. Het gaat wel om onze streek, onze natuur, onze gezondheid. Als de minister er echt zo over denk, geef ons dan maar aan Duitsland. Daar is zuiveren van afvalwater in ieder geval wettelijk verplicht."

Zuiveren van afvalwater verplicht stellen

"Noordoost-Twente wordt onleefbaar als dit afval in ons grondwater komt, dat moeten we niet willen. Er zijn al miljarden liters ingepompt en er komt nog dagelijks drie miljoen liter bij. Als ook de NAM zelf zegt dat er geen 100 procent zekerheid is dat het goed gaat, dan moet je het ook gewoon niet doen."

Finkers wijst erop dat er technische mogelijkheden zijn om het afvalwater te zuiveren, zodat het daarna kan worden terug gepompt in het veld waar het ook vandaan komt. In Duitsland is zuiveren van afvalwater verplicht, die technieken worden in het buitenland ook al jaren toegepast, zelfs door Twentse bedrijven. "De NAM heeft de arrogantie om die bedrijven steeds maar weer aan de kant te zetten omdat het te duur zou zijn. Maar als ons Twentse land vernaggeld wordt, wat kost ons dat dan?"

Herman Finkers, Sabine Uitslag en presentatrice Monique Sleiderink in de studio van RTV Oost (Foto: RTV Oost)

Cabaretier Finkers wil de minister een ander voorstel doen. "We hadden die lege gasvelden waar dat afvalwater nu in gestopt wordt, ook heel goed voor andere dingen kunnen gebruiken. Aardwarmte bijvoorbeeld, daar zou je hele Twentse dorpen mee van warmte kunnen voorzien. Maar die mogelijkheid is ons dus door de NAM afgenomen. De minister zou ons de schade moeten vergoeden dat wij die velden nooit meer kunnen gebruiken."