Scheidsrechter Bas Nijhuis op zijspoor bij UEFA na tv-optredens: "Zoek het uit"

Scheidsrechter Bas Nijhuis is bij de Europese voetbalbond UEFA op een zijspoor beland, vanwege zijn optredens in het tv-programma De Oranjezomer. De 44-jarige arbiter uit Enschede heeft daarna besloten per direct te stoppen als internationaal scheidsrechter.

Dat zei Nijhuis maandagavond in het tv-programma Veronica Inside. "Ik zat hier tijdens het EK en we hebben een leuke zomer gehad. Maar daarna kreeg ik ineens een berichtje dat de UEFA niet echt blij was dat ik bij De Oranjezomer zat", aldus de arbiter.

Niet voor camera

Dat bericht bleek te kloppen, want bij de eerste aanstellingen voor de Champions League en Europa League kreeg Nijhuis geen wedstrijden. "Toen dacht ik: wat is dat dan? Ik ben dan iemand die direct de scheidsrechtersbaas belt. En hij zei: het is beleid van de UEFA dat scheidsrechters niet voor de camera verschijnen."

Nijhuis gaf vervolgens aan dat het in Nederland heel gebruikelijk is dat arbiters na een wedstrijd tekst en uitleg geven. "Ik zei ook: als dit een probleem geeft, dan moet je het me nu zeggen. Dan stop ik direct met internationaal fluiten. Toen zei hij: dat is absoluut niet aan de orde, maar stuur me alsjeblieft een mail. Dat deed ik, maar daar heb ik heb nooit antwoord op gekregen."

Mindere wedstrijden

Nijhuis besloot alsnog per direct te stoppen, toen hij in de gaten kreeg dat hij als "straf" geen mooie wedstrijden meer zou krijgen. "Toen heb ik tegen Dick van Egmond (scheidsrechtersbaas van de KNVB, red.) gezegd: haal mij maar van de lijst af, want ik heb geen zin in die mindere wedstrijden en waarnemers die mij lage cijfers geven."

De arbiter uit Enschede had nog een jaar door kunnen gaan als internationaal scheidsrechter, maar besloot daar dus vanaf te zien. "Ik heb gezegd: jongens, zoek het uit."

Wel in Nederland

Nijhuis fluit nog wel wedstrijden in Nederland. Zo is hij woensdagavond de leidsman bij de Eredivisiewedstrijd tussen Feyenoord en Heracles Almelo.