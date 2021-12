Zorg of zegen? Pizzaketen Domino's verovert steeds meer Overijsselse dorpen

Zestien nieuwe vestigingen heeft pizzaketen Domino's sinds 2017 geopend in Overijssel. Een groot aantal daarvan is gevestigd in de kleinere dorpen. Meest recent opende de keten een vestiging in Wierden.

"We zien dat mensen steeds meer behoefte hebben aan thuisbezorgd-eten en dan vooral aan verse maaltijden. Daar spelen we op in", zegt Jesse Jellema. Jellema begon op z'n zestiende als pizzabezorger bij Domino's. Inmiddels is hij 23 jaar en franchisenemer van zowel de vestigingen in Wierden als Rijssen. "Als wij in Wierden een winkel kunnen openen, dan opent dat deuren naar heel veel nieuwe plaatsen in Overijssel."

'Lede ogen'

Minder enthousiast zijn ze bij ondernemersvereniging MKB Twente. Volgens voorzitter Albert van Winden zien veel lokale ondernemers de komst van de internationale pizzaketen in 'hun' dorp met lede ogen aan. "De marketingmachine van een Domino's is enorm. Als er dan ook nog een aanbieding bijzit van de tweede pizza voor de halve prijs, dan wordt het voor de bestaande horecaondernemers wel heel lastig."

De marketingmachine van een Domino's is enorm MKB Twente

Mario Araklian is eigenaar van pizzeria Casa di Mario in Wierden. Sinds afgelopen zomer heeft hij er in Domino's een concurrent bij, terwijl er al drie pizzeria's in het dorp gevestigd zijn. De ondernemer, die naar eigen zeggen een van de oudste pizzabakkers van Twente is, zegt niet wakker te liggen van de komst van de pizzagigant in zijn dorp. "Het is een vrije markt, dus er mogen van mij pizzeria's bij komen als de gemeente een vergunning geeft. Iedereen moet zijn eigen brood verdienen."

Markt groeit hard

De pizza- en thuisbezorgdmarkt in Overijssel groeit hard, stelt Jellema van Domino's. "Daarom denk ik dat er plek is voor ons erbij, zonder dat andere bedrijven daar veel last van zullen hebben. We horen van veel mensen dat ze ons een goede aanvulling vinden op het huidige aanbod."

"Als ik jaloers was, zou ik niet altijd zo glimlachen", aldus lokale pizzabakker Mario Araklian:

Thuisbezorgen in coronatijd

MKB Twente-voorzitter Van Winden wijst er echter op dat de huidige coronamaatregelen - de horeca die de deuren moet sluiten om vijf uur 's middags - het er niet bepaald gemakkelijker op maken voor de lokale middenstand.

"Voor lokale pizzaondernemers was hun winkel dé locatie waar ze de consument graag een lekkere, handgemaakte pizza wilden serveren. Zij moeten nu ook gaan nadenken over thuisbezorgen, maar daar hebben ze vaak helemaal de capaciteit niet voor. Dus moeten ze gaan samenwerken met partijen als Uber of Thuisbezorgd. De afdracht aan die bedrijven is zo groot, dat er nauwelijks nog winst voor de ondernemers overblijft." Als een horecaondernemer zelf bezorgers heeft, dan vraagt Thuisbezorgd een commissie van 13 procent. Is de bezorger in dienst van Scoober, de bezorgtak van moederbedrijf JustEat TakeAway, dan is die commissie 30 procent.

Mario lijkt zich voorlopig nog geen zorgen te maken. "Je moet elkaar als collega's ook iets gunnen", besluit hij.