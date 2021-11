Nabestaanden van in Zwolle gewurgde Syrische actrice: "Een vreselijke schok, onverwacht en tragisch"

De actrice werd omgebracht in haar flat aan de Meppelerstraatweg in Zwolle (Foto: RTV Oost)

De in Syrië wonende nabestaanden van de in Zwolle vermoorde actrice Raifa al-Riz willen graag het strafproces tegen de verdachte bijwonen. Volgens hun advocate heeft de familie de vliegtickets al geboekt. "Het is door corona wel onzeker of ze kunnen komen."

Het strafproces tegen de man die ervan verdacht wordt de actrice te hebben gewurgd, dient kort voor de komende kerstdagen. Op dit moment schrijven wetenschappers een rapport over hem, nadat hij zes weken opgenomen is geweest in het Pieter Baan Centrum. Daar is zijn psychische toestand onderzocht. Het rapport is bijna klaar.

Geen antwoord

Volgens de Zwolse strafpleiter Voors is het rapport over zijn cliënt Wael D. cruciaal in de strafzaak. Hij sluit niet uit dat bij zijn cliënt stoornissen worden vastgesteld, mogelijk door oorlogssituaties in zijn voormalig thuisland Syrië.

Bij een korte rechtszitting vandaag was Wael D. via videoverbinding aanwezig. Twee maal werd hem iets gevraagd door de rechtbank. Hij stak daarop een bordje omhoog met de tekst: 'Ik heb geen antwoord'.

Geschokt

Volgens slachtofferadvocate Scheffer, die de net meerderjarige zoon van de vermoorde actrice bijstaat, gaat het met de nabestaanden redelijk. "Het was een vreselijke schok voor ze, onverwacht en heel tragisch. Ze hebben het nog lang niet geaccepteerd, maar hopen dat ooit wel te doen."

De gewurgde actrice werd afgelopen maart gevonden in haar flat aan de Zwolse Meppelerstraatweg. De verdachte, volgens omstanders haar ex-man, werd direct aangehouden.

Bekende actrice

De omgebrachte vrouw was in haar thuisland een bekende verschijning als actrice en kunstenares. Ook in Nederland timmerde Al-Riz aan de weg. In de Syrische en Nederlandse kunst- en theaterwereld werd geschokt gereageerd op de dood.