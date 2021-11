Enschedese jongerenwerker om de tafel met Hugo de Jonge: "Dreigen contact met jeugd te verliezen"

De Enschedese jongerenwerker Mario Delogu zit morgenochtend om de digitale tafel met demissionair-minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Delogu gaat samen met een twee andere jongerenwerkers uit het land in gesprek over de gevolgen van het coronavirus voor jongeren. Het doel? Jongeren meer betrekken in de besluitvorming van nieuwe maatregelen. Want, zo stelt Delogu: door de maatregelen dreigt hij het contact met jongeren te verliezen.

De uitnodiging kwam voor Delogu onverwachts. "Ik werd vanuit mijn werkgever Alifa gevraagd of ik mee wilde doen met dit gesprek. Dat wilde ik natuurlijk wel, het is niet een mogelijkheid die je elke dag krijgt."

'Dreigen contact te verliezen'

In het gesprek met De Jonge wil Delogu het vooral hebben over de situatie van jongeren en het belang van zijn werk. "Het gaat natuurlijk om wat corona met de jongeren doet. Dat kan ik hem nu nog goed vertellen, maar als door alle coronamaatregelen de activiteiten vanuit ons langzaam verdwijnen, verliezen we ook het contact met de jongeren. Dat contact hebben we juist sinds de laatste lockdown weer goed op kunnen bouwen. Ik ga dus vertellen hoe belangrijk wij zijn als het gaat om het signaleren van problemen of onrust onder jongeren."

Naast het belang van de jongerenwerkers gaat het gesprek morgen ook over het welzijn van de jongeren. "Er speelt veel onder hen", vervolgt Delogu. "Dat zagen we afgelopen week door de onrust in verschillende steden. Maar ik krijg ook veel vragen van ze. Over vaccineren, maar ook over de maatregelen."

'Jongeren moeten betrokken worden'

Zo merkt hij dat de maatregelen de jongeren hard treft. "Er meldde zich laatst een meisje bij mij. Ze gaf aan dat ze in een dip zat doordat er veel activiteiten wegvielen. Dat is belangrijk om over te brengen aan de minister. Iemand anders vroeg via Instragram of ze wel genoeg aandacht voor jongeren hebben. Ik wil dus laten weten wat de impact op de jongeren is, want die is dus behoorlijk. En ze zitten zelf dus met veel vragen."

Wanneer het gesprek dan geslaagd is? "Als ze jongeren meer gaan betrekken in de besluitvorming. Nu adviseert het OMT (Outbreak Management Team) ze, maar daar zitten geen jongeren in. Ongetwijfeld heeft de minister zijn bronnen, maar ik vraag mij af of hij hetzelfde beeld van de problemen heeft als dat wij hebben."

Dat de scholen voorlopig open blijven ziet Delogu in ieder geval als een positief signaal. "Dat stemt mij tevreden. Ik denk ook dat ze wat dat betreft geleerd hebben van de vorige keer. Ook de jongeren zelf zijn daar erg blij mee."