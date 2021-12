Zaak Lotte: verdachte broers moeten zich voor kinderrechter verantwoorden

Gisteravond meldde RTV Oost al dat sectie inmiddels heeft uitgewezen dat Lotte vrijwel zeker door verwurging om het leven is gebracht.

Meerdere zittingsdagen

De rechtbank heeft voor elke verdachte twee dagen uitgetrokken.

Op de eerste zittingsdag komen met name de verdenkingen tegen de broers en hun persoonlijke omstandigheden ter sprake, de volgende dag maakt de officier van justitie de strafeis bekend en houden de advocaten Rob Oude Breuil en Desirée Greven hun pleidooi.

Het lichaam van Lotte werd begin dit jaar gevonden langs een diepe sloot op bedrijventerrein Het Wendelgoor, aan de rand van Almelo. Kort daarop werden de twee broers aangehouden. Zij zijn nu nu 16 en 18 jaar oud.

Naaktfoto

Uit het 15 ordners dikke dossier Bateleur 21 blijkt dat beide jongens destijds een kortstondige relatie met Lotte hebben gehad. Onafhankelijk van elkaar, maar met een kort tijdsbestek ertussen.

Nadat de oudste broer de relatie had beëindigd, ontstond onenigheid. Vooral nadat duidelijk dat Lotte een naaktfoto van de oudste broer naar een vriendinnetje had doorgestuurd.

Afspraak

Lotte maakte een afspraak met de oudste broer, waarna ze per scooter naar een bepaalde plek reden. Daar aangekomen dook tot verrassing van Lotte ineens de jongste broer op die achterop de scooter sprong. Waarop het drietal naar Het Wendelgoor reed, iets waarvan Lotte niet wist dat ze daar naartoe zouden gaan.

Tegenover zijn jongere broer had de oudste verdachte vooraf aangekondigd dat Lotte "klappen zou krijgen."

De ruzie over de pikante foto ontaardde vervolgens in een vechtpartij, waarbij Lotte rake klappen opliep. Ook had ze eerder tegenover de oudste broer aangegeven dat ze zwanger van hem zou zijn. Sectie op haar lichaam wees later echter uit dat ze niet zwanger was.

Na de vechtpartij kreeg het slachtoffer waarschijnlijk een trap, waarop ze in een diepe sloot belandde. Vervolgens werd haar lichaam verstopt onder een laag achtergebleven gemaaid riet.

Tekst gaat verder onder foto

De gedenksteen aan de rand van industrieterrein Het Wendelgoor, dichtbij de plek waar Lotte werd gevonden. (Foto: RTV Oost / Jan Colijn)

Psychiatrisch onderzoek

Beide broers zijn uitvoerig onderzocht in forensisch centrum Teylingereind in Sassenheim, dat in de volksmond bekend staat als het Pieter Baan Centrum voor jeugdige delinquenten. Vervolgens gingen ze terug naar jeugdinrichtingen in Nijmegen en Breda, in afwachting van hun rechtszaak.

Per verdachte zijn twee zittingsdagen uitgetrokken. De oudste broer verschijnt vandaag en morgen voor de kinderrechter, de strafzaak tegen zijn jongere broer vindt volgende week plaats.

Jeugd- of volwassenrecht?

Alhoewel de oudste broer ten tijde van het delict nog minderjarig was - hij werd de maand erna 18 jaar - kan het Openbaar Ministerie in theorie aan de kinderrechter vragen om hem volgens het volwassenenstrafrecht te veroordelen. Gedragsdeskundigen hebben geadviseerd hem volgens het jeugdrecht te laten berechten.

De kinderrechter kan van dit advies afwijken, maar volgens strafrechtexperts gebeurt dat in de praktijk niet zo snel.

Tekst gaat verder onder video

Als de oudste broer inderdaad volgens het jeugdrecht wordt veroordeeld, kan de kinderrechter maximaal twee jaar celstraf opleggen. Wel kan hij daar bovenop ook tot jeugd-tbs (de zogenoemde PIJ-maatregel) worden veroordeeld. Dit duurt maximaal zeven jaar, maar kan eventueel in reguliere tbs worden omgezet.

Omdat de jongste broer ten tijde van het misdrijf nog maar 15 jaar was, kan hij volgens het jeugdstrafrecht tot maximaal één jaar cel worden veroordeeld. Omdat dat zou inhouden dat hij - met het oog op de duur van het voorarrest - vrijwel meteen weer op vrije voeten zou komen, is volgens strafrechtdeskundigen de kans groot dat de kinderrechter in zijn geval sowieso jeugd-tbs zal opleggen.

Reactie advocaten

Desirée Greven, advocaat van de oudste broer, wil geen toelichting geven. "Omdat het om een zaak voor de kinderrechter gaat en de zaak achter gesloten deuren wordt behandeld, doe ik hierover geen enkele mededeling."

Haar collega Rob Oude Breuil, advocaat van de jongste verdachte, is om dezelfde reden uiterst terughoudend: "Het enige wat ik kan zeggen, is dat ik vrijspraak ga bepleiten."

Het Openbaar Ministerie wil pas na afloop van de zaak kwijt of de kinderrechter wordt gevraagd om bij de oudste broer het volwassenenstrafrecht toe te passen, zo laat een woordvoerster desgevraagd weten.

Videobeelden

RTV Oost meldde eerder al dat justitie de beschikking heeft over videobeelden, afkomstig van een bewakingscamera op het industrieterrein. Daarop zijn beide broers te zien, herkenbaar aan hun kleding. De oudste droeg een hoody, de jongste is te herkennen aan zijn witte gympen.

Tekst gaat verder onder foto

Een bewakingscamera van een bedrijf dichtbij de plek waar het lichaam van Lotte werd gevonden. (Foto: RTV Oost / Jan Colijn)

Deze camera heeft de twee broers twee keer vastgelegd. Een keer op hun felrode scooter, de tweede keer in de buurt van de plek waar Lotte later werd gevonden.

De beelden van de jongens op de scooter zijn vlijmscherp, maar de andere opnamen zijn uiterst vaag.

Vage schimmen

Er zou onder meer op te zien zijn dat de jongens met het lichaam van Lotte in de weer zijn. Bronnen die de beelden hebben bekeken, laten echter weten dat er feitelijk slechts hele onduidelijke schimmen te zien zijn.

Deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) hebben de afgelopen maanden geprobeerd deze beelden digitaal te verbeteren. Daarbij is alles uit de kast gehaald, maar zonder noemenswaardig resultaat.

Alarm geslagen

Na de vechtpartij met Lotte hebben de broers de scooter bij een nabijgelegen tankstation schoongemaakt, waarna ze naar huis reden. Daar vertelden ze hun vader over de ruzie.

De vader ging daarop met zijn oudste zoon naar het industrieterrein en alarmeerde van daaruit de politie. Bij thuiskomst stond de politie de vader en zoon al op te wachten. De jongste zoon werd de volgende avond aangehouden.

De 43-jarige vader zou betrokken zijn bij het verstoppen van het lichaam van Lotte, maar hij werd na enkele weken weer op vrije voeten gesteld. Volgens een woordvoerster van het Openbaar Ministerie wordt hij officieel nog wel als verdachte gezien.

In de ogen kijken

Ondanks alle pijnlijke details die tijdens een strafzaak aan de orde komen, hebben Lotte's ouders eerder al aangegeven dat ze alle rechtszittingen bij te willen wonen tegen de broers, die volgens justitie verantwoordelijk zijn voor de dood van hun dochter.

'We willen de onderste steen boven. Willen exact weten wat er met onze dochter is gebeurd', zo lieten ze via hun woordvoerder weten.

Toen de broers tijdens eerdere zogenoemde pro-formazittingen niet altijd persoonlijk aanwezig waren, deden Lotte's ouders een moreel appèl op de broers om er de volgende keren fysiek bij te zijn. Omdat ze de jongens graag in de ogen wilden kijken.

Spreekrecht

Ook vandaag en volgende week zullen ze erbij zijn. Volgens hun woordvoerder Jeroen Baardemans - verbonden aan de organisatie 'Namens de Familie' - zullen ze gebruik maken van hun spreekrecht. Daarbij zullen ze zich rechtstreeks tot de broers richten.

"Wat ze inhoudelijk gaan zeggen, daar ga ik niet over uitweiden", aldus Baardemans. "Vooral ook omdat deze zaak achter gesloten deuren plaatsheeft."