Aantal Nederlandse toeristen in Overijssel neemt toe door corona, maar komen ze straks ook terug?

Hoopgevende cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De afgelopen drie zomers is het aantal toeristen in Overijssel flink gestegen. Door het coronavirus zoeken Nederlanders vaker een vakantieverblijf dichter bij huis. Marketing Oost wil ervoor zorgen dat toeristen onze provincie ook na de coronapandemie blijven vinden.

Ten opzichte van 2019 was er afgelopen zomer een groei van ruim 17 procent van het aantal toeristen in Overijssel. Een kleine miljoen miljoen mensen bezochten afgelopen zomer onze provincie. Die groei is volledig te danken aan onze landgenoten. Van de 966.000 vakantiegangers afgelopen zomer, kwamen 885.000 uit eigen land.

Hoog aantal Nederlandse gasten

Waar de afgelopen twee jaar een groei van Nederlandse gasten te zien was, daalde juist het aantal buitenlandse gasten. De reden is simpel: door de coronacrisis kwamen er minder buitenlanders deze kant. Dat is ook de verklaring voor het hoge aantal Nederlandse gasten: die bleven vaak noodgedwongen in eigen land en zochten vakantieplezier in Overijssel.

Bekijk de cijfers in de tabel:

De tabel spreekt voor zich. Het totaal aantal toeristen én het aantal Nederlandse toeristen in Overijssel stijgt. Maar hoe zorg je ervoor dat die mensen ook de komende jaren blijven komen? Als we hopelijk minder last hebben van de coronapandemie, dan wordt immers het aantal vakantieadressen in het buitenland ook weer groter.

Onvoldoende kennis

De vraag is dus: hoe zorgen we ervoor dat de toeristen blijven komen? Shelly van Winden, adviseur strategie en onderzoek bij Marketing Oost, denkt het antwoord te weten. "We moeten laten zien wat Overijssel te bieden heeft. Veel mensen weten dat onvoldoende."

Daarom was deze reclame, over de Weerribben-Wieden, afgelopen tijd op tv te zien:

Dit is de groep die Marketing Oost wil aanspreken. "Mensen die hier naar toe komen voor de combinatie van natuur en cultuur. In marketingtermen wordt de groep 'inzichtzoekers' genoemd. "Mensen die geïnteresseerd zijn in de achtergrondverhalen over de plekken waar ze op vakantie zijn", legt Van Winden uit.

De reclame sluit af met de tekst 'overheerlijk, on-Nederlands'. Dat ziet Van Winden terugkomen in onderzoeken naar toeristen die Overijssel bezoeken. "Als mensen eenmaal een keer geweest zijn zeggen ze: 'Ik wist niet dat Overijssel zo mooi was. Ik had niet verwacht dit aan te treffen.'

Campagne

Dat is de kant die Marketing Oost wil belichten. "Er ligt een kans om Nederland te vertellen over Overijssel. Daar wordt ook hard aan gewerkt."

Van Winden acht het realistisch dat de Overijsselse toerismecijfers blijven groeien. "Uit eigen onderzoek blijkt dat mensen een hoge intentie hebben om naar Overijssel te komen. Vorig jaar leek corona voorbij te zijn, ook toen bleven ze naar hier komen. Dus we verwachten ook de groei te behouden. Uit de NTBC Vakantiemonitor blijkt dat ook volgend jaar de helft van de Nederlanders in eigen land op vakantie wil gaan. Mensen hebben de afgelopen jaren ervaren hoe dat is, daar zijn ze ook positief over."

Toch blijft de blik van Nederlanders ook gericht op het buitenland, erkent Van Winden. "Er zal een deel zijn dat weer naar het buitenland gaat, mocht dat weer kunnen. Maar Duitsers komen ook graag naar Overijssel. We verwachten dat die weer terugkomen," besluit ze.