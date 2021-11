Lotte (14) uit Almelo blijkt door verwurging om het leven gebracht

Aanvankelijk lukte het niet een eenduidige doodsoorzaak vast te stellen.

In een van de eerdere scenario's werd er ernstig rekening mee gehouden dat Lotte door verdrinking om het leven zou zijn gekomen, mogelijk in combinatie met het letsel dat ze had opgelopen bij een vechtpartij met de broers en onderkoeling doordat haar lichaam in het ijskoude water was beland.

Dossier Bateleur 21

Dit is echter later door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bijgesteld: Lotte is hoogstwaarschijnlijk door verwurging om het leven gekomen.

Patholoog-anatomen houden altijd een slag om de arm, maar hebben in dit geval de doodsoorzaak met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen vaststellen.

Dat blijkt uit het 15 ordners dikke dossier Bateleur 21, zoals het zeer uitgebreide onderzoek heet.

Zwanger

Uit dit dossier blijkt verder dat Lotte in de rotsvaste overtuiging leefde dat ze zwanger zou zijn van de oudste broer. Sectie op het stoffelijk overschot wees later echter uit dat ze niet zwanger was.

De gedenksteen dichtbij de plek waar het lichaam van Lotte werd teruggevonden (Foto: RTV Oost / Jan Colijn)

Lotte's lichaam werd begin dit jaar ontdekt in een diepe sloot aan de rand van industrieterrein Het Wendelgoor in Almelo. Het meisje had een kortstondige relatie met beide broers. Onafhankelijk van elkaar, maar met een kort tijdsbestek ertussen.

Naaktfoto

Nadat de oudste broer de relatie had beëindigd, ontstond onenigheid. Het ging mis toen duidelijk werd dat Lotte een naaktfoto van de oudste broer naar een vriendinnetje had doorgestuurd. Daarop maakte Lotte een afspraak met de oudste broer, waarna ze per scooter naar een plek reden waar tot verrassing van het meisje ineens de jongste broer opdook. Vervolgens reed het drietal naar Het Wendelgoor.

Videobeelden

Zoals RTV Oost eerder meldde, heeft justitie de beschikking over videobeelden, afkomstig van een bewakingscamera op het industrieterrein. Daarbij zijn de broers twee keer in beeld. Een keer zijn ze vlijmscherp te zien als ze op hun scooter over het bedrijvenpark rijden. Deze camera staat bij toeval ook deels gericht op de plek waar Lotte later is teruggevonden.

De beelden van die plek zijn echter van zeer matige kwaliteit. Experts van het NFI hebben in aanloop naar de rechtszaak geprobeerd de beelden digitaal te verbeteren, maar dit is niet of nauwelijks gelukt.

Jeugd- of volwassenstrafrecht?

De strafzaak tegen de oudste van de twee broers wordt morgen en donderdag gehouden. De zitting tegen de jongste broer volgt volgende week.

Een maand na het misdrijf werd de oudste broer 18 jaar. In theorie kan het Openbaar Ministerie de kinderrechter dan vragen om het volwassenenstrafrecht toe te passen, waardoor een aanzienlijk hogere straf kan worden opgelegd. Onduidelijk is nog of dit gaat gebeuren.

De strafzaken tegen beide broers worden - ongeacht of eventueel het volwassenenstrafrecht wordt toegepast - achter gesloten deuren behandeld.

Reactie ouders

Jeroen Baardemans, die optreedt als woordvoerder namens de ouders van Lotte, in een reactie op de nieuwste ontwikkelingen: "De familie wil vanzelfsprekend dat de onderste steen boven komt. Het doet echter wel veel pijn dat deze details naar buiten komen. De strafzaak dient immers niet voor niets achter gesloten deuren. En wat er ook aan het misdrijf vooraf mocht zijn gegaan, onenigheid over van alles en nog wat... Er is geen enkele reden waarom je een meisje van 14 jaar van het leven berooft. Dat is echt onbestaanbaar."

Morgenochtend brengt RTV Oost op deze website een uitgebreide voorbeschouwing op de rechtszaak en de achtergronden van het spraakmakende misdrijf.