Evenement Twente Light in Enschede verplaatst van de avond naar de vroege ochtend

Meerdere ouders hebben hun kinderen deze donderdagochtend vroeg uit bed getrommeld om de officiële opening van Twente Light mee te maken. "Een uurtje eerder opstaan, dan hebben de kinderen zo ook wat spannends te vertellen op school", vertelt een van de ouders. "Het verhaal dat hier is uitgebeeld, de lampjes in de bomen, de hele beleving eromheen. Het is echt de moeite waard."

Verhaal over vrijheid

De honderden lichtobjecten vertellen een verhaal over de vrijheid aan de hand van de 9-jarige Sara. Zij droomt weg bij een verhaal dat haar opa vertelt over de oorlog. "Het verhaal is eigenlijk voor vorig jaar geschreven, speciaal voor 75 jaar bevrijding", vertelt organisator Tim Lammers. "Opa vertelt wat hij heeft meegemaakt en hoe mooi het is dat Sara haar droom kan leven in vrijheid. Hij maakt haar duidelijk dat ze daarvan moet genieten en van het leven moet maken wat ze wil."

Op de strip, de evenementenlocatie van Vliegveld Twenthe, stappen de bezoekers eerst de wereld van opa in. Dat gebeurt door middel van een verlicht vliegtuig en verlichte sculpturen van militairen. "Na de poort kom je in de magische wereld van Sara, die droomt over snoep, over dieren en over planeten", zegt Lammers.

Idee opgedaan in Parijs

Twee jaar geleden heeft hij, samen met compagnon Marten Foppen, een lichtroute bekeken in Parijs. "Dat wilden we ook naar Twente halen, omdat zoiets hier ontbreekt. We hebben er een verhaal bij geschreven en alles wat je hier nu ziet is speciaal voor ons met de hand gemaakt in China. De afgelopen vijf weken hebben we met man en macht aan deze lichtroute gewerkt. Ik ben er heel trots op wat er nu staat."

Mensen zijn wel toe aan wat lichtpuntjes en die kunnen we hier letterlijk bieden Tim Lammers, organisator Twente Light

Tijdens de laatste corona-persconferentie hadden de organisatoren het wel even zwaar. "De avondlockdown ging in, dus ook wij moeten om vijf uur dicht", zegt Lammers. "Ondanks dat hier alles buiten is en we hier heel veel ruimte hebben. Dus dat was wel flink balen, want mensen zijn wel toe aan wat lichtpuntjes en die kunnen we hier letterlijk bieden."

Open in de vroege ochtend

Toch hebben de ondernemers meteen gekeken naar mogelijkheden die er wel zijn. "In de ochtend is het hier net zo mooi, en natuurlijk ook donker. Dus we zorgen nu dat er voor iedereen vanaf zeven uur een broodje en een kop koffie klaar staat en voor de kinderen een muffin. Totdat de avondlockdown eraf is gaan we open van zeven tot negen uur in de ochtend."

Vroeg uit de veren om Twente Light te bewonderen (Foto: RTV Oost)

Tot aan de kerstvakantie gaat Twente Light alleen open in de weekenden, op 11, 12, 18 en 19 december. Daarna hopen de organisatoren ook weer in de avond open te kunnen. Het evenement loopt nog door tot en met het einde van de voorjaarsvakantie in 2022.