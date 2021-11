Hengelose kliniek over nep-arts: "Ze heeft bij ons geen patiënt behandeld"

Arts Don Ottens, van de Hengelose Clinique Dr. Don, vertelt over zijn ervaring toen de vrouw (33) drie jaar geleden bij hem kwam werken. Het dienstverband was van korte duur. Na drie weken kwam Ottens tot de conclusie dat 'hij het vertrouwen in haar had verloren'.

Drie keer geprikt

"Ze heeft een 'traininkje' gehad. Die kreeg ze van een van de leveranciers van fillers en botox." In totaal heeft de vrouw gedurende de training drie prikken gezet, bij een proefpersoon die wist dat het onderdeel was van een training.

Het OM stelde gisteren dat de verdachte 'tijdens haar inwerkperiode onder meer botox -en fillerinjecties heeft gezet, een handeling waarvoor een diploma voor basisarts vereist is'.

Ottens benadrukt dat er geen injecties bij patiënten zijn gezet. "Iemand die hier drie weken is, kan dit helemaal niet doen. Ze moet eerst meelopen op verschillende plekken en twee maanden lang ingewerkt worden. Ze liet ook niet zien dat ze het snel in de vingers had."

Niet durven prikken

De arts vermoedde daardoor dat ze weinig ervaring had met het zetten van botox- en fillerinjecties. Het vertrouwen van Ottens in de vrouw was daarom snel weg. "Ik kreeg geen goede indruk van haar als arts. Verder had ze vreemde verhalen en ideeën."

Erg in detail treden wil Ottens niet, wel herkent hij zich in het verhaal dat de verdachte gisteren vertelde in de rechtszaal. Zo zei de vrouw: "Op momenten dat ik iets met patiënten moest doen, meldde ik me ziek." Ottens illustreert die uitspraak met dat het feit dat de vrouw in zijn kliniek niet met patiënten om durfde te gaan en ze ook niet durfde te prikken.