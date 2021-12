DNA-spoor leidt recherche naar vriendin vermoorde Enschedeër Daan Mellée

De advocaat van Debbie was niet bereikbaar voor een reactie.

De politie zegt niet inhoudelijk te kunnen reageren. "Er gelden beperkingen en daar houd ik me aan", zegt de leider van rechercheteam Letland, dat de moordzaak onderzoekt.

Al eerder aangehouden

Kort na de moord in de zomer van 2018 werd Daans vriendin Debbie ook al aangehouden, maar kort daarop weer op vrije voeten gesteld.

DNA-sporen

Het is onduidelijk of de recherche destijds ook al beschikte over het bewuste DNA-spoor.

Mogelijk is het DNA-materiaal alsnog in beeld geraakt doordat het - vanwege vernieuwde technieken - pas recent kon worden gevonden. Ook bestaat de optie dat het DNA er destijds al wel was, maar dat het rechercheteam Debbie uit tactisch oogpunt weer heeft laten gaan om vervolgens eerst aanvullende bewijzen te verzamelen.

Volgens strafrechtexperts vormt alleen een DNA-spoor op een kogelhuls in een rechtszaak namelijk vaak onvoldoende bewijs dat een verdachte daadwerkelijk bij een misdrijf betrokken is. Een verdachte kan zich er dan immers op beroepen dat hij of zij de kogel uit het moordwapen 'slechts' heeft vastgehouden, maar met het delict zelf niets te maken heeft.

Daan gaat eraan! Moordverdachte Debbie

Bekend is dat Debbie en slachtoffer Daan een uiterst turbulente relatie hadden en zich beiden in het drugsmilieu ophielden. Op de avond voor de moord hadden de twee volgens omstanders nog knallende ruzie over drugsgebruik. Daan wilde ermee stoppen, Debbie niet. Zij zou die avond geroepen hebben: "Daan gaat eraan!"

Twee dagen later werd het levenloze lichaam van Mellée gevonden op de bovenverdieping van Debbie's huis. Hij bleek een dag eerder te zijn doodgeschoten.

Forensisch bewijs

Bronnen vertellen dat naast het DNA-materiaal van Debbie ook belastende sporen van een ander persoon zijn gevonden. Op beddengoed is forensisch bewijs gevonden van een ex van Debbie. Die persoon werd in het onderzoek eerder aangehouden, maar weer op vrije voeten gesteld. Hij zou een alibi hebben voor het moordtijdstip.

Naast Debbie is twee weken geleden ook een kennis van haar aangehouden, Daniël V. De politie sprak daarbij van 'een doorbraak'. Daniel V. is een bekende van de politie. Enkele jaren geleden dook hij al op in een ander moordonderzoek. Zijn naam werd toen genoemd in relatie tot het moordwapen.

Later vandaag wordt duidelijk of de twee verdachten langer in voorarrest blijven.

Podcast Moord op het Oosterveld

Misdaadjournalist Tom Meerbeek dook in de zaak Daan Mellée en maakte de podcastserie 'Moord op het Oosterveld'. Luister de podcast via je favoriete podcastapp zoals: iTunes, Spotify, Google Podcasts of Stitcher.

Heeft u tips? Mail dan naar daan@rtvoost.nl De informatie zal vertrouwelijk worden behandeld.