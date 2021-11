Feyenoord-uit moet weer kantelmoment worden voor Heracles

Verder is iedereen fit, al was de zure nederlaag tegen FC Utrecht (1-0 door een eigen doelpunt in blessuretijd) wel een mentale dreun. "Als je onderaan staat blijft het ongeluk je achtervolgen en moet je dubbel zo hard werken om eruit te geraken", weet Lucas Schoofs. "Ik denk dat we dit jaar ook al wel wat pech gehad hebben, zoals die eigen goal tegen Utrecht. Anders geeft het moraal als je daar met een 0-0 weggaat. We moeten een keer een goed resultaat halen en dat kunnen we alleen maar zelf afdwingen."

Kantelmoment

Heracles verloor vier van de laatste zes wedstrijden en staat op de veertiende plaats in de Eredivisie. Schoofs: "Vorig jaar hebben we ook slechtere tijden gekend. We moeten het positief blijven bekijken. Normaal gaat niemand ervan uit dat we er iets kunnen halen, maar we moeten er gewoon maximaal tegenaan gaan. Vorig jaar hadden we ook een kantelmoment bij Feyenoord, hopelijk nu opnieuw."

De Belgische middenvelder doelt daarbij op de bekerwedstrijd tegen Feyenoord. Heracles verloor in januari weliswaar met 3-2, maar speelde een goede wedstrijd met een aangepaste opstelling. In dat duel leken de puzzelstukjes ineens in elkaar te vallen met Schoofs en De la Torre samen op het middenveld en Azzaoui als valse spits. Dat recept werd daarna ook in de competitie gebruikt en met succes.

Machine

Schoofs hoopt dus op een herhaling van dat scenario, maar beseft dat de tegenstander dit seizoen een stuk beter is: "Vorig jaar was het altijd leuk om tegen Feyenoord te voetballen. Aan de bal was het kwalitatief, maar verdedigend hadden ze vaak niet heel veel zin om te lopen. Dat is dit jaar wel wat anders. Het is echt een machine geworden, die zowel verdedigend als aanvallend veel kwaliteit heeft."

De wedstrijd in de Kuip is morgenavond vanaf 20.00 uur live te volgen op Radio Oost in een extra uitzending van De Oosttribune.