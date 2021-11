Het 'lekkerste restaurant van Nederland' staat in Overijssel

Er staan vier Overijsselse restaurants in de top 100. Naast De Librije zijn dit De Groene Lantaarn in Staphorst (plek 17), 't Lansink in Hengelo (plek 57) en Joann in Enschede (plek 89).

"De Librije staat voor volop genieten met bijzondere gerechten in een sfeervolle ambiance waar gastvrijheid hoog in het vaandel staat", schrijft de restaurantgids. "Patron-cuisinier Jonnie Boer zorgt met zijn keukenbrigade voor de perfectie in de keuken en gastvrouw en sommelier Thérèse en team staan garant voor een mooie gastvrijheid en bijzondere wijn- en spijscombinaties."

Erg verrassend is het niet dat De Librije op de eerste plek staat. Het restaurant heeft drie Michelin-sterren en staat al decennia hoog aangeschreven. Zo werd het in 2019 uitgeroepen tot één van de beste restaurants ter wereld (plek 46).

Andere Overijsselse sterrenrestaurants zijn De Lindenhof in Giethoorn (**), De Groene Lantaarn in Staphorst (**), Kaatje bij de Sluis in Blokzijl (*), De Swarte Ruijter in Holten (*), 't Lansink in Hengelo (*) en De Bloemenbeek in De Lutte (*). Die laatste kreeg ook een bezoekje van de rapporteurs van Lekker, maar eindigde niet in de top 100.