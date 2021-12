Opmerkelijk: 131 slangen en 13.000 euro contant gevonden in woning in Overijssel

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in een woning in Overijssel 131 slangen gevonden. De eigenaar is niet geregistreerd als kweker of handelaar, terwijl dat wel verplicht is. Ook vonden rechercheurs en inspecteurs 13.000 euro contant geld in het huis.

Het is een van de resultaten van de Nederlandse deelname aan een internationale operatie om wildlife crime tegen te gaan. In totaal namen de NVWA, douane en politie in oktober 647 levende vogels, reptielen en amfibieën in beslag. Ook drie kilo aan vlees, huiden en bontjassen, en 2.300 andere producten van beschermde planten en dieren werden meegenomen.

Slangen

In het Overijsselse huis werden 121 boa constrictors - wurgslangen - en tien driekleurige haakneusslangen gevonden. De NVWA doet nog nader onderzoek naar de legaliteit van de slangen. Daarom zijn de dieren vooralsnog niet in beslag genomen. Het contante geld is wel meegenomen.

In welk dorp of stad het huis staat, is niet bekend.

Hardenberg

Ook op de vogelmarkt in Hardenberg zijn vogels in beslag genomen door de NVWA. Het gaat om acht vermoedelijk in het wild gevangen putters, dat is een soort vink. De vogel is beschermd in de Europese Unie en dus is het vangen en verkopen van de dieren verboden.

De vogels hadden een gemanipuleerde pootring om, waardoor het op het eerste gezicht leek alsof de dieren legaal in gevangenschap gekweekt waren. Tegen de verkoper is proces-verbaal opgemaakt.