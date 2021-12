Gemeente Almelo in de race voor Slechtste Slogan 2021 met mondkapje 'I amlelo'

Het mondkapje zat vorig jaar in het kerstpakket van ambtenaren van de gemeente Almelo. Op het zwarte kapje prijkt in het rood de tekst 'I Am' en in het wit 'lelo', afgeleid van de Amsterdamse slogan 'I Amsterdam'. Andere genomineerden voor de twijfelachtige eretitel zijn onder meer 'Mijn ballen wegen 130 gram!' van Benny's Vleesservice uit Nijmegen en 'You maki miso happy' van een Rotterdamse sushitent. Almelo is de enige Overijsselse nominatie en bovendien de enige gemeente die dit jaar een nominatie in de wacht sleept.

Op het stadhuis hebben de medewerkers inmiddels lucht gekregen van de nominatie. "Het mondkapje was bedoeld voor een ludieke interne gelegenheid", legt een woordvoerder van de gemeente uit. "Een digitale eindejaarsborrel, waarbij dit een rol zou spelen. Het was niet onze bedoeling om er iets mee te verkopen. Of we de verkiezing graag willen winnen? Daar gaan de stemmers over. Maar we gaan er geen campagne voor voeren. Deze slogan kan natuurlijk ook niet op tegen onze echte slogan: Altijd wat te doen!"

Onuitputtelijke bron

De bron van slechte slogans lijkt onuitputtelijk, laat de organisatie van de verkiezing weten. In de ruim tien jaar dat platform Slechte Slogans bestaat, zijn er bijna 2.500 slogans binnengekomen. Iedereen kan een slechte slogan insturen van een Nederlands of Nederlandstalig bedrijf. Via mail en sociale media zenden mensen massaal slogans in die zij in het dagelijks leven tegenkomen op vrachtwagens en bestelbusjes, reclameborden, verpakkingen, affiches en in advertenties.

"Opvallend is overigens wel dat de oogst aan ingestuurde slogans afgelopen coronajaar minder groot was dan voorgaande jaren", constateert initiatiefnemer Christine Liebrecht. "Logisch, want als je veel thuis moet blijven en weinig op straat komt, loop je minder slogans tegen het lijf."

Tot maandag 6 december kunnen mensen via sloganverkiezing.nl stemmen op de slechtste slogans van dit jaar. Zij kunnen er maximaal drie selecteren. Een dag later wordt bekend welke slogan de meeste stemmen heeft gekregen. Alle ingezonden slechte slogans en bijbehorende afbeeldingen zijn te vinden op slechteslogans.nl.