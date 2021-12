Coronamaatregelen raken kerkgangers opnieuw: geen kerstviering in avonduren

In Rooms-Katholieke kerken worden voorlopig geen vieringen in de avonduren gehouden. Dat hebben de Nederlandse bisschoppen besloten vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. Het betekent dat er voor het tweede jaar op rij geen vieringen op kerstavond en in de kerstnacht plaatsvinden. "We moeten onze plannen weer op de kop zetten", zegt Ronald Cornelissen, pastoor en voorzitter van Parochie Heilig Kruis in Raalte.

"We hebben lange tijd hoop gehad dat er in een kleinere vorm toch wat mogelijk zou zijn", vertelt Cornelissen. "Vanmiddag kijken we met het pastorale team hoe we het nu precies gaan doen. We hebben sowieso elke week al een online dienst, waarschijnlijk zijn we daar op aangewezen."

Kerst is normaal zo'n mooi feest en dat wordt nu op halve kracht gevierd Ronald Cornelissen

"Het is heel akelig, maar het kan gewoon niet anders", beseft de pastoor. "Als kerk hebben we onze verantwoordelijkheid en zijn we nauw verbonden met wat er speelt in de maatschappij. Iedereen snapt het dat er maatregelen zijn, maar het is wel heel jammer. Kerst is normaal zo'n mooi feest en dat wordt nu op halve kracht gevierd. Of minder dan dat."

'Zeer aan het hart'

Het besluit van de Nederlandse Bisschoppen houdt in dat er tussen 17.00 en 05.00 uur geen fysieke vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten mogen plaatsvinden. Digitaal zijn er wel mogelijkheden in de avonduren. Parochies wordt gevraagd om zo snel mogelijk gehoor te geven aan de nieuwe maatregelen, de vieringen van komend weekend moeten al afgelopen zijn voor 17.00 uur.

"Het besluit om met kerst 's avonds geen publieke vieringen toe te staan, gaat de bisschoppen zeer aan het hart", laat de Rooms-Katholieke kerk weten. Ze herhaalt dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn. Het besluit moet een massale beweging voorkomen van mensen die tegelijk naar de kerstnachtvieringen zouden gaan. "De nieuwe maatregelen vragen van de parochies en alle gelovigen opnieuw om extra inzet, incasserings- en uithoudingsvermogen om toch samen zo goed mogelijk Advent en Kerstmis te kunnen vieren."