Henrieke uit IJsselmuiden kreeg kerkelijke hulp voor haar trauma

Henrieke groeide op in een reformatorisch christelijk gezin. Deels is ze hier nog altijd mee verbonden, hoewel ze inmiddels ergens anders naar de kerk gaat. Zelf denkt ze liever niet in hokjes. "Ik kan me prima verbonden voelen met verschillende kerken. Ik hecht er aan om te blijven zoeken naar dat wat verbindt."

"Ik geef mijn geloof op mijn eigen manier vorm. Zo start ik de dag 's ochtends met liederen en Bijbellezingen. Vaak deel ik dan ook het een en ander met een goede vriendin die op dezelfde manier de dag start." Op zondagen bezoekt ze de kerk.

Taboe

In 2013 voltooide Henrieke haar opleiding Theologie. Tijdens deze opleiding deed ze onderzoek naar het spreken over seksueel misbruik binnen de Orthodoxe Protestantse kring, omdat ze merkte dat ze daar zelf moeilijk over kon praten. "Ik zag om mij heen dat er een groot taboe op lag. Daar heb ik toen ook een roman over geschreven, waar ik ook mijn eigen ervaringen in heb opgeschreven."

Het is volgens de schrijfster geen autobiografie, maar wel iets wat ze zelf voor een deel heeft doorstaan. Wat precies haar trauma is, wil ze niet vertellen.

Zaak is dat je niet mensen verder van huis helpt Henrieke Grandria

Het verhaal niet kwijt kunnen

Voor haar trauma kreeg Henrieke psychologische hulp, maar ook pastorale hulp. Met name de pastorale begeleiding was volgens haar niet altijd even goed. "Het kan gebeuren dat je mensen nog verder van huis helpt. Soms vanuit onkunde of onhandigheid. Vaak zoekt men, al dan niet bewust, een snelle oplossing door te vlug te oordelen of te beginnen over vergeving."

Ze vervolgt: "Soms wordt er vanuit gegaan dat de klachten die je na een trauma ontwikkelt, 'weggebeden' kunnen worden. Toen dat bij mij niet hielp vroeg iemand zich af of ik dan tijdens dat gebed iets niet goed gedaan had."

Verwijdering

Dit zorgde volgens haar alleen voor nog meer verwijdering tussen haar en haar geloof. Maar er was volgens Henrieke ook begeleiding die haar wél hielp.

Uiteindelijk is ze geholpen door psychologische hulp, een reformatorische coach, een christelijke fysiotherapeut én pastorale hulp van Egbert Brink. Daarnaast speelden gelovige vrienden een cruciale rol in het vinden van haar weg.

Luisterend oor

Pastorale hulp Egbert Brink bood een luisterend oor. "Dat is heel belangrijk. Als je een trauma bij je draagt, heb je de neiging om het er niet te veel over te hebben, terwijl alles in je schreeuwt dat het naar buiten moet", zegt Henrieke.

De pastor moedigde haar aan om de worsteling met God juist niet uit de weg te gaan. Het maakt volgens Henrieke niet zoveel uit vanuit welke kerkelijke hoek hulp wordt geboden.

"Je hebt iemand nodig die naast je gaat staan in de modder en zich oprecht met je verbinden wil. Iemand die je 'uit wil luisteren', zoals Egbert dat zo mooi noemt. Iemand die van daaruit samen met je op zoek wil gaan naar heling en herstel."

Onder het pastoraat vallen mensen die binnen de kerk mensen willen helpen met geestelijke verzorging. Iemand die geestelijke hulp aanbiedt van het pastoraat, wordt ook wel een pastor genoemd.

Hulp bieden

Het inspireerde Henrieke onder andere in haar huidige werk als ambulant begeleider en pastoraal werker. Vroeger leefde ze vooral met een veroordelende God, omdat zij worstelde met angst, schuld en schaamte. "Nu is dat heel anders, ik kan nu met mijn schuld- en angstgevoelens naar God. Dat is een hele andere basis. Voor God is niks te smerig, te spannend of te raar."

Volgens Henrieke is pastorale hulp ook noodzakelijk om godsbeelden te herstellen, zoals dat ook bij haar is gebeurd. Inmiddels zit Henrieke zelf al bijna tien jaar in het pastorale werk, om mensen met bijvoorbeeld trauma's te helpen en ze een luisterend oor te bieden.

Videocursus

Onlangs is ze samen met een aantal Zwolse initiatiefnemers een online cursus gestart om hulp te bieden bij psychische problemen met het geloof als leidraad. In de cursus worden praktijksituaties uitgebeeld, zijn er rollenspellen en komen hulpverleners aan bod.