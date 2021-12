Verdachten van moord op Enschedeër Daan Mellee langer achter tralies

De twee verdachten die zijn aangehouden voor de moord op Enschedeër Daan Mellée blijven langer in voorarrest. De vriendin van het slachtoffer blijft twee weken langer achter tralies voor onderzoek. Een kennis van haar blijft vast tot aan de eerste openbare rechtszitting over drie maanden.

Daan Mellée werd in de zomer van 2018 doodgeschoten op de bovenverdieping van het huis van Debbie, zijn toenmalige vriendin. Kort na de moord werden meerdere verdachten opgepakt, waaronder Debbie, maar allemaal weer vrijgelaten. De afgelopen weken werden twee aanhoudingen verricht.

DNA

De onderzoeksrechter heeft bepaald dat Daan's vriendin Debbie afgelopen zondag terecht is opgepakt. De komende twee weken gaat de recherche haar opnieuw verhoren en meer bewijs verzamelen.

Politie en justitie hullen zich in nevelen over het onderzoek. De verdachten mogen met niemand anders praten dan hun advocaat en die staat het op hun beurt niet vrij om over de zaak praten met buitenstaanders. Ondanks die geldende beperkingen onthulde RTV Oost eerder vandaag dat er DNA van Debbie op een kogelhuls zat, die werd gevonden op de crimescene.

Moordonderzoek

De rechtbank heeft bevolen dat een kennis van haar, Daniel V., de komende maanden in een cel verblijft. Wat zijn rol is bij de moord, is nog onduidelijk. Hij werd twee weken geleden al aangehouden. Zijn advocaat liet ondanks de opgelegde beperkingen eerder aan deze omroep weten dat in zijn ogen het bewijs niet overtuigend was.

Daniel V. was al in beeld bij de politie in een eerder moordonderzoek. Toen zou hij betrokkenheid hebben gehad bij het moordwapen.

Veel mensen uit de omgeving van Daan wezen direct met de vinger naar Debbie als schuldige. Dat deden ze met name omdat het stel de avond voor de moord nog knallende ruzie had. Daarbij zou Debbie geroepen hebben: "Daan gaat eraan". Ook was ze na de ontdekking van het levenloze lichaam in geen velden of wegen te bekennen.

Podcast Moord op het Oosterveld

Heeft u tips? Mail dan naar daan@rtvoost.nl De informatie zal vertrouwelijk worden behandeld.