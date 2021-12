Langdurig contract Twence: Gouden ei of gedrocht?

Moet je als gemeente een contract voor het leven aangaan met een afvalverwerker en sterker nog: is het van deze tijd om eigenaar te zijn van een afvalverwerker. Deze vragen staan centraal in de aandeelhoudersvergadering vanmiddag over Twence.

Sinds 1986 wordt er in Twente al samengewerkt op het gebied van afvalverwerking. Inmiddels zijn alle veertien Twentse gemeenten aandeelhouder samen met de gemeente Berkelland, maar de samenwerking vertoont steeds meer barsten.

Wat is er aan de hand

De aandeelhouders hadden eigenlijk al besloten de overeenkomst met Twence voor het verwerken van afval te verlengen voor onbepaalde tijd, met elke vijf jaar tussentijdse evaluaties, maar niet alle gemeentes zijn het daar nog steeds mee eens. Sterker nog; vier gemeentes willen het liefste van hun aandelen af. Dan zou je denken: aandelen verkopen en klaar, maar dat blijkt niet zo makkelijk te zijn.

De aandeelhouders mogen alleen maar aan elkaar de aandelen verkopen en daar wringt het: de verkopende partijen willen een hoge - volgens hen marktconforme - prijs terwijl de kopers een lage maar volgens hen redelijke prijs bieden. Dat heeft er ook mee te maken dat de voorstanders van het aandeelhouder zijn helemaal niet zitten te wachten op extra aandelen.

Rechtszaak

Al een tijdje lopen de gemoederen hoog op. De gemeenten Almelo, Twenterand, Oldenzaal en Rijssen-Holten willen het liefst van Twence af, omdat een contract 'voor het leven' afsluiten volgens hen niet mag. Daarnaast moet volgens de Europese wetgeving zo'n grote klus aanbesteed worden, zeggen zij, en misschien nog wel het belangrijkste; het moet goedkoper kunnen. Deze gemeenten dreigen om naar de rechter te stappen om hun gelijk te krijgen, maar wachten steeds tot een nieuwe aandeelhoudersvergadering zoals vandaag.

Maar niet alleen deze gemeenten zijn boos, ook afvalverwerker AVR - met vestigingen in Rotterdam en Duiven - vindt de constructie dat overheden zelf eigenaar zijn van een afvalverwerker en dat commerciële partijen - zoals AVR - niet mee kunnen dingen om deze grote klus niet kunnen. En dus is AVR naar de rechter gestapt, een procedure die overigens nog maanden kan duren.

Alle gemeenten op een rij

Als aandeelhouder krijgen de gemeenten jaarlijks dividend uitgekeerd, geld wat ze goed kunnen gebruiken. Dan lijkt Twence dus de kip met de gouden eieren. Aan de andere kant is de vraag of je je als overheid bezig moet houden met afvalverwerking of dat bedrijven dat moeten doen. En een contractduur van onbepaalde tijd betekent dat je eigenlijk altijd aan elkaar vast blijft zitten. Alle veertien Twentse gemeenten staan hier anders in en dus hebben we alle gemeenten om een reactie gevraagd. Check hieronder hoe jouw gemeente erin staat:

Almelo:

Het meest fel tegen is de gemeente Almelo. De prijs die Twence wil hebben per kilo afval is te hoog, een contract voor onbepaalde tijd kan echt niet en Almelo vraagt zich af of je als overheid wel eigenaar moet zijn van een afvalwerker. 'Laat het aan de markt', is het motto van de gemeente. Daarnaast begeeft Twence zich steeds meer op het gebied van verduurzaming en dat terwijl Almelo wil dat het puur een afvalverwerker blijft. De gemeente dreigt naar de rechter te stappen wanneer de andere aandeelhouders de Almelose aandelen niet voor een redelijke prijs willen overnemen.

Enschede:

Enschede is blij met Twence. En - niet onbelangrijk - ook de grootste aandeelhouder. Dus de stem van Enschede kan wel eens doorslaggevend zijn. En Enschede ziet geen obstakels in de constructie: "Het contract heeft een looptijd voor onbepaalde tijd en is na iedere vijf jaar opzegbaar. Voor deze contractvorm is gekozen op basis van juridisch advies."

Ook vindt Enschede de prijs niet te hoog: "De voorliggende tarieven zijn namelijk marktconform." Daarnaast vindt Enschede het van belang dat Twence niet alleen het huishoudelijk afval verwerkt: "Twence levert ook een grote bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. Bovendien is Twence ook een grote regionale werkgever."

Dinkelland en Tubbergen:

Deze gemeenten willen niets zeggen zolang er een rechtszaak dreigt van de andere gemeenten.

Haaksbergen:

Haaksbergen is voor de constructie met Twence: "Het voorliggende contract is juridisch getoetst door een gespecialiseerd advocatenkantoor. Daarna is er een second opinion uitgevoerd door een hoogleraar aanbestedingsrecht. Ook deze is positief. Wij voorzien dus geen problemen, Door een contract voor onbepaalde tijd af te sluiten, overigens met vijf jaarlijkse opzegmogelijkheid, hebben wij ook voor de lange termijn de zekerheid dat wij ons afval tegen gunstige tarieven kunnen afzetten."

Ook over het tarief is Haaksbergen tevreden: "Uit vergelijkend onderzoek blijkt dat de tarieven bij Twence aan de onderkant van de markt zitten. Utrechtse gemeenten hebben onlangs een aanbesteding gehouden waarbij AVR de winnende partij is gebleken. Deze gemeenten gaan beduidend meer betalen dan de Twentse gemeenten. Als aandeelhouder stellen wij de tarieven vast. We hebben hier dus altijd invloed op."

Daarnaast draagt Twence volgens de gemeente bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen die Haaksbergen moet invullen.

Hof van Twente:

Ook deze gemeente is voorstander. "De keuze voor een langjarige samenwerking sluit aan bij het publieke karakter van de onderneming. Hier is ook vanuit juridisch oogpunt naar gekeken. Daarnaast kan elke vijf jaar door ieder der partijen het contract tussentijds beëindigd worden. De tarieven zijn door de gemeentelijke aandeelhouders gezamenlijk vastgesteld."

Losser:

Wethouder Jaimi van Essen van Losser is een uitgesproken voorstander: "Elke vijf jaar kan het contract onderbroken worden, dus eigenlijk werkt het hetzelfde als losse contracten. Een voordeel van de intentie om voor onbepaalde tijd door te gaan is dat je niet zit met opzegtermijnen en telkens opnieuw onderhandelingen. Daarnaast geeft het ook het Twence zekerheid."

Ook over de prijs is Van Essen tevreden: "Het tarief is goed vergelijkbaar met rest van het land, zeker in het Noorden waar ze een zelfde systeem hanteren. Utrecht is voor een commercieel bedrijf gegaan en dat is extreem duur uitgevallen: 155 euro per kilo en dan hebben we het dus over alleen het verwerken. Dit laat zien dat aanbesteden niet gunstig is en niet perse een lagere prijs oplevert. Wij gaan 78 euro betalen."

AVR benadert gemeenten zo agressief en spant een rechtszaak aan omdat ze hun markt zien verdwijnen Jaimi van Essen, wethouder

Van het feit dat een commerciële afvalverwerker niet blij is met Twence is Van Essen niet onder de indruk: "AVR benadert gemeenten zo agressief om ze te overtuigen niet met Twence in zee te gaan en spant een rechtszaak aan omdat ze hun markt zien verdwijnen. De prijs van Twence ligt vast, wordt de komende vijf jaar niet geïndexeerd. Een groot nadeel van aanbesteden is de duurzaamheid, stel een bedrijf moet al het afval naar Rotterdam vervoeren dan is dat is niet goed voor het milieu. Hoe dichterbij, hoe beter."

Oldenzaal:

Oldenzaal sluit zich aan bij Almelo en wil de aandelen Twence verkopen. Zowel het contract voor onbepaalde tijd en het niet aanbesteden zodat meerdere partijen mee kunnen doen vindt de gemeente niet kunnen.

Rijssen-Holten:

Rijssen-Holten wil graag een contract voor bepaalde tijd: "Het college vindt de tarieven te hoog. Daar komen voor de inwoners ook nog eens de hogere energiekosten bij. De tarieven kunnen en moeten naar beneden. Niet alleen de gemeente Rijssen-Holten vindt dat, maar ook de gemeenten Almelo, Twenterand en Oldenzaal. De andere gemeenten houden dit tegen. Het college is van mening dat het aandeelhouderschap niet voor altijd moet zijn. Als er een reële prijs op tafel komt, zal de raad hierover besluiten."

Naar de rechter stappen is een optie met Almelo, Oldenzaal en Rijssen-Holten samen Martha van Abbema, wethouder

Twenterand:

Ook Twenterand wil niet verder met Twence volgens wethouder Martha van Abbema: "Twenterand wil graag de aandelen verkopen, de gemeente heeft in 2020 alle aandeelhouderschappen langs de meetlat gelegd. Ook bij die van Twence heeft de gemeente geen belang meer."

Van Abbema vindt dat Twenterand en de overige gemeenten redelijk in klem zitten. Ze wil de overeenkomst openbreken om wat losser met elkaar om te blijven gaan: "Wat er nu ligt is jaren terug afgesproken en niet meer van deze tijd. Aandelen alleen verkopen aan andere aandeelhouders kan niet meer."

Twenterand wil geen nieuw contract voor onbepaalde tijd, omdat dit niet in het belang van de gemeenten is, maar puur bedrijfsbelang van Twence. “Het publieke belang zien we niet meer, deze constructie is echt iets van de vorige eeuw. We hoeven geen eigen bedrijf om afval te verwerken.” Van Abbema is strijdvaardig: “Naar de rechter stappen is een optie met Almelo, Oldenzaal en Rijssen-Holten samen.”

Wierden:

Wethouder Richard Kortenhoeven van Wierden ziet geen problemen: "Twence is een financieel gezond bedrijf, dus geen twijfels in Wierden. De raad is in september al akkoord gegaan. Vanaf 1986 is er een samenwerking van de gemeenten met Twence, dat is al 25 jaar. We hebben alle vertrouwen in de directie, de jaarlijkse begroting en rapportages zijn kloppend, we zijn dus erg tevreden.

Kortenhoeven is verbaasd dat niet alle gemeenten willen: "In 2019 hebben we ingestemd dat Twence over meer gaat dan alleen afvalverwerking, ook milieudoelstellingen zijn op de agenda gezet. Bijvoorbeeld groene stroom uit GFT. Twence is een grote werkgever, goed voor de werkgelegenheid in de regio. En we ontvangen jaarlijks dividend, ook niet onbelangrijk, geld dat terugstroomt naar de burger."

Berkelland:

Berkelland sluit zich aan bij de meerderheid: "Het contract heeft een looptijd voor onbepaalde tijd en is na iedere vijf jaar opzegbaar. Voor deze contractvorm is gekozen op basis van juridisch advies." Ook de tarieven zijn goed

Berkelland vindt het aandeelhouderschap in Twence nog steeds passend bij deze tijd.

Hengelo, Hellendoorn en Borne hebben nog geen inhoudelijke reactie gegeven.

De toekomst

Vanaf juli 2022 moet het nieuwe contract ingaan en getekend zijn, tot die tijd zal er onderling gediscussieerd worden en mogelijk volgen er twee rechtszaken. Om de onderlinge verhoudingen weer goed te krijgen, er wordt op meer gebieden in Twente samengewerkt, is Commissaris van de Koning Andries Heidema ingeschakeld om te bemiddelen.