E-mails leggen misdragingen bloot van topadvocaat van Gerard Sanderink

Tientallen tot voor kort vertrouwelijke e-mails leggen ernstige schendingen van gedragsregels bloot van de topadvocaat en oud-officier van justitie Verbruggen. Hij begon vooringenomen aan een feitenonderzoek en liet zijn opdrachtgever meeschrijven, terwijl hij juist was ingehuurd om onafhankelijk onderzoek te doen naar fraude bij een bedrijf van IT-miljonair Gerard Sanderink. Dat stelt een ex-geliefde van Sanderink in een reeks tuchtklachten die door het FD zijn ingezien.

Per definitie partijdig

Er is al langer kritiek op fraudeonderzoek van advocaten bij bedrijven. Advocaten zijn per definitie partijdig en die eigenschap is volgens de critici strijdig met objectief en onafhankelijk feitenonderzoek. Tweede Kamerleden en rechters willen ervan af na controverses rond onderzoek van De Brauw bij NS, Imtech en SBM Offshore, van NautaDutilh bij onder meer Baker Tilly en Buma Stemra en Norton Rose Fulbright bij accountantsorganisatie NBA.

Dat juist Verbruggen in opspraak is geraakt, is pijnlijk voor de advocatuur. Verbruggen geldt als een autoriteit binnen het lucratieve vakgebied van fraudeonderzoek. Daarnaast geniet hij bekendheid als strafrechtadvocaat van prominente bestuurders als Gerrit Zalm en Cees Verhoeven.

De Raad van Discipline behandelt de klacht tegen Verbruggen op 13 december. Maandag heeft de ex-geliefde Brigitte van Egten nog eens extra tuchtklachten ingediend tegen drie partners van BarentsKrans, na Pels Rijcken het grootste advocatenkantoor in de regio Den Haag.

Slepende vete

Van Egten voegt daarmee een nieuw hoofdstuk toe aan een al drie jaar slepende vete met Sanderink. De 73-jarige eigenaar van bouwbedrijf Strukton en IT-bedrijf Centric beweert dat Van Egten als lid van zijn directieteam geld heeft gestolen. Verder zou ze zijn bedrijven als dekmantel hebben gebruikt voor handel in porno. Het zijn beschuldigingen die in de rechtszaal zijn weerlegd. Toch wil Sanderink van geen wijken weten: om die reden besloot de rechter vorige week dat Sanderink voor bijna 2 miljoen euro aan dwangsommen moet betalen aan Van Egten.

Tuchtklachten tegen advocaten zijn vaak taai en technisch van aard, maar daarvan is nu allerminst sprake. Van Egten wist via de rechter de hand te leggen op vertrouwelijke e-mails van Sanderink. Daartussen zit brisante correspondentie met zijn vertrouwelingen, onder wie de zelfbenoemde cyberexpert Rian van Rijbroek, directieleden van Sanderinks bedrijven en zijn advocaten. Delen van die correspondentie liggen nu door de tuchtprocedures op straat.

Met voeten getreden

De verwijten van Van Egten zijn ernstig, vooral tegen Verbruggen en zijn kantoor Lumen Lawyers. Die zou zijn onafhankelijkheid, een kernwaarde in de advocatuur, met voeten getreden hebben. Zo blijkt uit een e-mail van Sanderink dat Verbruggen vooringenomen te werk ging. 'Aldo gaf vandaag aan dat hij genoeg heeft om te bewijzen dat Van Egten goederen gestolen/verduisterd heeft', schrijft Sanderink op 10 februari 2020. Het eigenlijke onderzoek is dan nog niet begonnen, stelt Van Egten vast.

Ook heeft Verbruggen voortdurend overleg met BarentsKrans, de advocaten die namens Sanderink procederen tegen Van Egten. Hij toont zich in zijn mails meer dan bereid om de inhoud van zijn onderzoek met het Haagse kantoor af te stemmen 'om een maximaal effect te creëren' bij de civiele procedures tegen Van Egten. Ondertussen geeft de zelfbenoemde 'onafhankelijke advocaat-onderzoeker' ook Sanderink zelf de gelegenheid om de tekst van zijn rapport aan te passen.

‘Niks onafhankelijkheid, niks fact finding, niks objectiviteit’ Paul Tjiam, advocaat van Brigitte van Egten

Andersom mag Verbruggen op zijn beurt de civiele processtukken van BarentsKrans van commentaar voorzien. Zo past hij vlak voor een kort geding tegen Van Egten op verschillende plekken de pleitnota aan van BarentsKrans-advocaat Roeland de Mol: 'Allen, hierbij mijn aanbevelingen. We zijn er bijna - het is een sterk stuk geworden', schrijft Verbruggen op 18 mei 2020.

Misdrijf

En dat allemaal terwijl zijn kantoor juist was ingehuurd als 'onafhankelijk onderzoeksbureau' dat zich slechts zou bezighouden met het vaststellen van feiten. 'Niks onafhankelijkheid, niks fact finding, niks objectiviteit', schrijft Paul Tjiam, advocaat van Van Egten, in de tuchtklacht.

Verbruggen kan niet reageren op de beschuldigingen, laat hij weten. Zou hij dat wel doen dan zou hij de vertrouwensrelatie met zijn cliënt schenden. 'En dat is een misdrijf', zegt hij, ook nu Sanderink al een tijdje geen gebruik meer maakt van de diensten van Verbruggen en BarentsKrans.

Een woordvoerder van BarentsKrans zegt dat het kantoor nog niet door de toezichthouder op de advocatuur is ingelicht over de tuchtklachten. 'Los daarvan kunnen wij geen uitspraken doen over de wijze waarop de zaak is behandeld, nu wij aan geheimhouding en vertrouwelijkheid zijn gebonden, ook ten opzichte van voormalig cliënten.'