Jongerenwerker na gesprek met Hugo de Jonge: "Waren het niet altijd eens"

Het was een goed, maar kort gesprek. Jongerenwerker Mario Delogu uit Enschede houdt er een positief gevoel aan over. Hij zat - vanuit zijn werkgever Alifa - vanochtend om de tafel met demissionair-minister Hugo de Jonge. "We hebben vanuit onze eigen ervaring over jongeren kunnen vertellen, dan merk je dat we soms ook tegenstrijdige belangen hebben", reageert Delogu.

Hugo de Jonge is goed op de hoogte van wat er speelt bij jongeren, weet Delogu. "Aan het eind van het gesprek werd duidelijk dat hij goed weet wat de situatie is. We hebben ook kunnen vertellen wat het belang van ons werk is. Ik denk dat hij het goed begrijpt."

'Discussiëren niet gemakkelijk'

Toch zaten Delogu en zijn twee collega's niet altijd op één lijn met de demissionair-minister. "Bijvoorbeeld toen het ging over vaccineren. Hij vroeg ons hoe wij het daar over hebben met de jongeren. Wij kiezen er bewust voor om geen standpunt in te nemen. We leggen jongeren uit wat het vaccin is, maar moedigen ze niet aan om een prik te halen."

Er mag wel wat minder gesnauwd worden in de politiek Jongerenwerker Mario Delogu

Daar was de De Jonge het niet mee eens. "Hij vindt dat wij de jongeren moeten aanmoedigen om een prik te halen. Vanuit zijn perspectief snap ik dat wel, maar voor ons is dat echt anders. Als wij jongeren proberen te overtuigen, creëren we afstand tot ze. Zeker de jongeren die tegen het vaccin zijn. Als we dat contact verliezen is het heel lastig om het weer op te bouwen."

Over het onderwerp was Delogu graag in discussie gegaan, maar dat bleek toch wat lastiger dan gedacht. "Het gesprek was maar een half uur, dus dat is sneller voorbij dan je denkt. Daarnaast kon maar één jongerenwerker per keer aan tafel zitten. Dat maakt het discussiëren niet echt makkelijk."

Straatcultuur in politiek

Wel kon hij De Jonge nog wat tips meegeven. "Ik heb laten weten dat ik zie dat de straatcultuur ook in de politiek groeit. En dat is een zorgelijke ontwikkeling. Ze snauwen elkaar af, met soms zelfs een bedreiging. Dat is een slechte zaak omdat jongeren hen ook als rolmodellen zien. Ik hoop dat de boodschap binnenkomt en De Jonge er iets mee gaat doen."

Dan is er ook nog een stapel vragen die de jongerenwerkers van de jeugd binnenkregen. "Die worden binnenkort overhandigd aan iemand op het ministerie. De Jonge heeft gezegd dat hij ze door gaat nemen, dus dat hoop ik dan ook maar!"