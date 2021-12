Almelo dreigt met juridische stappen als provincie besluit om rondweg Zenderen door Almelo te laten lopen

?De aanleg van de Vloedbeltverbinding, de rondweg die Zenderen moet verlossen van de verkeersdrukte in het dorp, hield de voor- en tegenstanders woensdagmiddag bezig in het provinciehuis. Bij de commissie Verkeer en Vervoer mochten belanghebbenden van de nieuwe weg hun standpunt duidelijk maken. Een tracé waar iedereen mee uit de voeten kan, lijkt er niet te zijn.

Provinciebestuur wil knoop doorhakken

Het provinciebestuur en de gemeente Borne zijn het met elkaar eens over de plek waar de nieuwe rondweg moet komen. Almelo kan zich er echter niet in vinden en dreigt de plannen te torpederen. Daarom wil het provinciebestuur de knoop doorhakken middels een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Gemeenten hebben dan niet langer het recht om voor een bepaald grondgebied een bestemmingsplan vast te stellen.

De gemeente Borne en de provincie Overijssel hebben hun voorkeurstracé voor de rondweg dit jaar bepaald. De weg gaat vanaf de afslag Borne-West op de A1/A35, parallel aan de A1, om Zenderen heen zodat de weg aansluit op N743 bij de voormalige vuilstortlocatie Elhorst Vloedbelt. Het aantal voertuigen dat dagelijks door Zenderen rijdt zou daarmee dalen van vijftienduizend naar achtduizend. De dorpsraad Zenderen en de Stichting Zenderen Filevrij steunen dit plan.

Het nieuwe tracé heeft een lengte van ruim zes kilometer, zeshonderd meter daarvan gaat over het grondgebied van de gemeente Almelo. Die gemeente ziet niets in het 'bundeling A1/A35'-tracé, zo maakte wethouder Van Mierlo de Statenleden woensdagmiddag duidelijk in het provinciehuis.

'Verkeer naar Almelo groeit fors'

"Zenderen houdt met dit tracé een verkeer- en leefbaarheidsprobleem", stelde Van Mierlo. "Terwijl het verkeer op de N743 tussen de Vloedbelt en Almelo zeer fors groeit. Langs deze weg wonen veertig gezinnen. Het is totaal onduidelijk of er aanvullende verkeersmaatregelen worden genomen en hoe het leefgenot voor deze bewoners wordt gegarandeerd."

Van Mierlo noemt het een 'historische fout' als de Statenleden instemmen met het voorkeurstracé van het provinciebestuur en de gemeente Borne. Almelo vindt een weg die parallel loopt aan de spoorlijn tussen Borne en Almelo (de spoorvariant) een betere optie, maar dat tracé zou in de ogen van Almelo geen serieuze kans hebben gehad. De provincie en Borne betogen dat het spoortracé ongeveer vijftien miljoen euro duurder is, maar volgens Almelo valt het ongeveer net zo duur uit als de variant langs de A1/A35, als tenminste de kosten voor de aanleg van een nieuwe tunnel aan de Oonksweg in Borne worden meegerekend.

Spandoeken moeten inwoners van Zenderen duidelijk maken dat het plan van de gemeente Borne niet het beste is voor hun dorp (Foto: Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek)

Bornerbroek mengt zich ondertussen ook in de discussie. Het voorkeurstracé van Borne en de provincie gaat volgens de stichting Dorpsbelangen Bornerbroek ten koste van natuur. Bij de keuze voor een spoortracé zou een natuurgebied gespaard blijven en zou er veel minder verkeer door het dorp Zenderen rijden.

'Almelo bleef maar vragen om meer tijd'

Gedeputeerde Boerman stelt dat er bij de spoorvariant inderdaad minder verkeer door Zenderen komt, maar dat dit tracé op veel andere (milieu)punten een stuk slechter scoort. Boerman betreurt de houding van de gemeente Almelo. "We hebben altijd één op één met elkaar opgetrokken", zegt Boerman. "We hebben veel contact gehad, maar Almelo bleef dit jaar maar vragen om meer tijd. Al snel werd duidelijk dat ze niet wensten mee te werken aan deze variant."

"Wij kijken naar het algemeen belang en het provinciaal belang", vervolgde Boerman in de Statenzaal. Dat Almelo dreigt met juridische stappen maakt op hem weinig indruk. "Ik heb er alle vertrouwen in dat ons besluit juridisch stand houdt. Dit dreigement hebben ze al eerder geuit."

Zenderen baalt van houding Almelo

Stichting Zenderen Filevrij, de dorpsraad Zenderen en de gemeente Borne balen ook flink van de dwarsliggende buurgemeente. De discussie over een rondweg om Zenderen speelt al zeker tien jaar en dit jaar leek er dan eindelijk een oplossing te komen waar alle partijen het over eens waren. Zenderen wil zo snel mogelijk actie, zodat ze verlost worden van de grote verkeersdrukte in het dorp, zo maakten de dorpsraad en de Stichting Zenderen Filevrij woensdagmiddag nog maar eens duidelijk aan de Statenleden.

Een nieuwe weg die de goedkeuring van alle partijen kan wegdragen lijkt er dus niet te zijn. Of de politieke partijen in Provinciale Staten instemmen met het 'bundeling A1/A35'-tracé werd vandaag nog niet duidelijk. Op 15 december wordt de knoop doorgehakt.