Bijna verkiezingen, toch stopt wethouder Irma van der Sloot in Kampen eerder

Wethouder Irma van der Sloot van de gemeente Kampen stopt per 1 januari. Als reden geeft Van der Sloot op dat ze in januari aan een nieuwe baan kan beginnen. Ook de 'verhardende cultuur' noemt ze als reden voor haar vertrek.

”Mijn betrokkenheid bij de publieke zaak is groot, al vanaf dat ik aan het werk ben. Mijn wethouderschap heeft mij geleerd dat ik mijn kwaliteiten beter in kan zetten op een plek waar ik zelf geen deel ben van het ‘politieke spel’", zegt Van der Sloot in een verklaring. Ze stopt een paar maanden voor het officiële einde van haar ambtstermijn; op 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

Nieuwe baan

Afgelopen maand kreeg Van der Sloot een baan aangeboden die haar naar eigen zeggen op het lijf is geschreven. "Vanaf januari 2022 zal ik op een andere plek met hart en ziel verder werken aan een duurzame toekomst.”

Als onderliggende reden voor haar vertrek noemt ze de verhardende cultuur. “Het wethouderschap heb ik met veel plezier vervuld. Daar hoort ook bij dat ik als wethouder een publiek figuur werd en dat is prima. Kwalijk vind ik het dat het heel normaal lijkt om wethouders af te rekenen op zaken die niet bij hen liggen of op geluiden bezijden de waarheid."

Bedreigd

Ze lijkt te verwijzen naar bedreigingen aan haar adres, die eerder dit jaar naar buiten kwamen. Over de aard van die bedreigingen wilde de wethouder destijds niks zeggen.

"Het staat me tegen als er op de persoon gespeeld wordt, en niet op de bal. Akeliger wordt dat als dat gebeurt via de sociale media en niet in de raad, waar het debat thuishoort.”

Reactie GroenLinks

Fractievoorzitter Nieke Jansen van GroenLinks betreurt het vertrek van haar wethouder, maar heeft ook begrip: “Irma heeft een zware portefeuille, met financiën, duurzaamheid, armoedebeleid, cultuur en inclusie. Ze heeft in bijna vier jaar veel gerealiseerd voor onze gemeente. Haar beste krachten heeft ze gegeven, en vaak ook meer dan dat."

Irma van der Sloot stak in 2018 over van de provincie Overijssel naar het wethouderschap. In de oude gemeente Kampen was zij vier jaar fractievoorzitter van GroenLinks. In de periode 2010-2014 werd zij opnieuw raadslid.

"Ze kiest voor een werkplek met meer afstand van de politieke arena. Een plek waar ze haar deskundigheid en haar betrokkenheid bij een duurzame toekomst nog productiever kan maken", aldus Jansen. "Ik begrijp dat heel goed. Maar wij gaan haar ontzettend missen."

Fractie en bestuur van GroenLinks in Kampen verwachten in de loop van december helderheid te geven over het vervolg.