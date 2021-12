Militairen gaan helpen bij covidtests en vaccinaties maar nog niet in regio IJsselland

De GGD IJsselland zoekt extra personeel om te helpen op de test- en vaccinatielocaties. "Alle planning iedere dag rond krijgen is een lastige opgave", zegt directeur Rianne van den Berg. Vanaf morgen gaan militairen met een medische achtergrond de GGD's in zes regio's ondersteunen, maar in IJsselland is dat volgens haar nu nog niet nodig.

In de afgelopen maanden kwam er al veel druk op de testlocaties, maar nu de boostervaccinaties versneld moeten worden, hebben de GGD's te kampen met een personeelstekort.

"Het is intussen weer een immense operatie geworden om tests en vaccinaties te kunnen doen in onze regio." Rianne van den Berg is directeur publieke gezondheid van de GGD IJsselland en zij ziet dat de samenwerkingsverbanden uit de eerste fase van corona snel weer hersteld zijn. "GGD's en huisartsenposten werken weer heel goed samen en dat is ook noodzakelijk om nu met name de kwetsbare groep mensen een booster te kunnen geven."

'Planning rond krijgen iedere dag een opgave'

Om te vaccineren is een medisch opleiding nodig en een opleiding kost tijd. "We hebben nu een aantal herinstromers die al opgeleid zijn en die kun je meteen inzetten. Maar voor de meesten is dat toch wat anders. Daarom is de planning rond krijgen iedere dag weer een hele opgave", zegt Van den Berg.

Inzet van Defensie

GGD-Ghor, de overkoepelende organisatie van alle GGD's, meldt op haar website dat vanaf morgen 400 militairen zullen worden ingezet bij testlocaties. Defensie begint haar medische ondersteuning eerst in zes regio's, in de dagen daarna kunnen de militairen ook worden ingezet in de andere regio's. In totaal staan 750 militairen paraat om te helpen.

Niet grootschalig in IJsselland

Volgens Rianne van den Berg is grootschalige inzet van militairen nog niet nodig in de regio IJsselland. "In eerste instantie kunnen we nog kijken in de eigen regio en daarna kunnen we beroep doen op militair medisch personeel maar nu hoeft dat nog niet."