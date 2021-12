Muziektheater over Rolling Stones met uniek oogpunt

De hoofdrollen in de voorstelling zijn dus niet de bekende bandleden maar de iets minder bekende vrouwen. Volgens regisseur Boudewijn Koops is het een unieke manier om het verhaal van de Stones te vertellen.

Marianne Faithful en Anita Pallenberg, die relaties hadden met diverse leden van de wereldband, voegen met hun verhaal een belangrijk verhaal toe aan de pophistorie. "Deze vrouwen zijn overal bij geweest vanaf het begin af aan. Komt bij: als je aan mij vraagt wie ik ben, krijg je wellicht een sluitend antwoord. Maar als je écht wil weten wie ik ben, moet je dat aan mijn vriendin vragen."

Regisseur Boudewijn Koops (rechts) overlegt na een auditie over wat ze hebben gezien. (Foto: Harry Hol)

Juist nu

De muziektheatervoorstelling 'Sympathy for the Devil' is een idee van de Zwolse Stones tribute-band The Stones Sessions. Samen met De Zwolse Theaters maken zij daar nu een volwaardige muziekvoorstelling van die in het seizoen 2022-23 door Nederland gaat toeren.

Maar is het geen risico om zo midden in coronatijd zo'n ambitieus project op te zetten? Volgens Anna Bouwman, adjunct directeur van De Zwolse Theaters, is het juist nu zo belangrijk: "Ik denk dat het iedereen overeind houdt als we mooie en betekenisvolle producties blijven maken. Ook nu, en misschien juist nu."

De audities zij voor de kandidaten spannend en uitgebreid. De actrices hebben een monoloog uit het stuk voorbereid en zingen twee nummers. Voor de makers, die in de zaal meekijken, en de band die de auditanten begeleidt, is het ook spannend. Het is de eerste keer dat ze hun ideeën tot leven zien komen.

De autobiografieën van Marianne Faithfull en Anita Pallenberg vormen de basis voor het verhaal van de voorstelling. (Foto: Harry Hol)

Vormgeven

Ideeën die overigens nog niet af zijn. Er is een script en een verhaal, maar veel van de voorstelling wordt ook tijdens het proces vormgegeven. Voor Boudewijn Koops een uitdaging. "Ik heb veel gespeeld en opgetreden, maar dit is de eerste keer dat ik regisseer."

De voorstelling gaat in het seizoen 2022/23 op tournee door heel Nederland.