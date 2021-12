Gevel van school Steenwijk staat op instorten: politie zet gebied af

"Vanochtend vielen er twee bakstenen uit de gevel", zegt directeur Harold Groenewoud. "Toen hebben we contact gezocht met de aannemer en die zag dat er behoorlijk wat speling op de hele voorgevel zat; zo'n vier tot vijf centimeter. De gevel ging ook heen en weer."

Zorgen over de gevel

Volgens de directeur is er geen instortgevaar voor het gebouw, 'maar over die voorgevel zijn grote zorgen'. Door de harde wind kan de aannemer het gebouw niet stutten. "Een groot deel van de straat is daarom afgezet. Je wil er niet aan denken dat een baksteen op een kind valt van zo'n zes of zeven meter hoogte."

"Het is een oud gebouw, we wilden over vier of vijf jaar deze locatie ook verlaten", zegt Groenewoud. "Maar nu moeten we kijken wat de opties zijn. Een deel van de leerlingen krijgt morgen thuis les, want voorlopig mag niemand in de vleugel waar de gevel aan grenst."