Nobian doet pas volgend jaar onderzoek naar mogelijk instabiele zoutcavernes Hengelo

Het onderzoek naar de stabiliteit van de zoutcavernes onder afvalverwerker Twence, vindt in het eerste kwartaal van volgend jaar plaats. Dat blijkt uit de antwoorden van minister Stef Blok op vragen de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Begin dit jaar zei zoutwinningsbedrijf Nobian in een speciale webinar van de gemeente Enschede dat een sonar nog dit jaar de zoutgaten in zou gaan voor onderzoek.

De zoutcavernes onder het terrein van Twence zijn mogelijk instabiel. In februari 2020 werden er trillingen, zogeheten micro-seismische activiteit waargenomen. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gaf Nobian enkele weken later opdracht om extra onderzoek naar de ondergrondse activiteit te laten doen. Nobian zei toe uiterlijk in 2021 sonarmetingen uit te laten voeren in de bewuste zoutcavernes. Begin dit jaar bekrachtigde Nobian dit tegenover de Enschedese gemeenteraad.

Nu blijkt dat Nobian het onderzoek in het eerste kwartaal van volgend jaar plaats laat vinden. Het is nog steeds de bedoeling om de grote ondergrondse zoutgaten onder Twence uiteindelijk te stabiliseren door ze op te vullen. Hoogstwaarschijnlijk met een slurry met kalk en gips. Minister Blok: "Na analyse van de sonarmetingen zal over de opvulling van de cavernes en de termijn daarvan worden besloten. SodM ziet hierop toe."

Melden niet verplicht

GroenLinks in de Tweede Kamer stelde de minister vragen over de zoutwinning in het gebied Ganzebosveld bij Boekelo en Beckum, nadat SodM in een inspectierapport melding maakte van een aantal overtredingen waar door het zoutbedrijf geen meldingen van waren gemaakt. Uit de antwoorden van de minister blijkt dat het bedrijf dit niet verplicht was, maar dat Nobian haar bedrijfsvoering hierop gaat aanpassen.

Minister Stef Blok: "Er bestaat geen algemene meldingsplicht voor bedrijven bij afwijking van een winningsplan. Alleen situaties die (mogelijk) nadelig zijn voor het milieu of als de veiligheid in gevaar is, dienen gemeld te worden. In dit geval heeft Nobian ingeschat dat de afwijkingen geen nadelige gevolgen met zich meebrengen voor het milieu of de veiligheid. SodM onderschrijft deze inschatting. Wel is afgesproken dat Nobian mogelijk toekomstige afwijkingen van het winningsplan zal melden."

Cavernes in verbinding met elkaar

In haar rapport schreef SodM onder meer dat de diameters van een zevental zoutgaten in het Ganzebosveld groter zijn dan de toegestane 120 meter en dat twee zoutgaten naar elkaar toe zijn gegroeid en mogelijk één geheel vormen. De minister bevestigt dit, maar vindt de overschrijdingen niet alarmerend. "Bij Hengelo zijn twee actieve cavernes met elkaar in verbinding geraakt. Het betreft caverne 488 en caverne 487. Vermoedelijk is de verbinding ontstaan door het oplossen van een zoutlaag tussen beide cavernes. Uit sonarmetingen is gebleken dat deze cavernes niet over grote oppervlakten aaneen zijn gegroeid. De verbinding is aangetoond via drukmetingen."

Nobian reageerde eerder dat de zoutgaten elkaar weliswaar overlappen, maar dat hierdoor geen sprake is van één grote caverne. "De cavernes liggen op een andere diepte", aldus een woordvoerder. "Uitgevoerde stabiliteitsstudies tonen aan dat noch de stabiliteit van de cavernes en de zoutlaag, noch de veiligheid van de omgeving en het milieu in het geding zijn."

Extra controle

Het zoutbedrijf neemt wel maatregelen om de groei van cavernes beter in de gaten te houden. "Bij nieuwe cavernes zal voortaan naast een sonarmeting na de productie van 15.000 en 150.000 ton zout een extra sonarmeting worden uitgevoerd na een productie van maximaal 80.000 ton zout. Hiermee kan de ontwikkeling van de contouren van de caverne nauwkeuriger worden gevolgd." Als blijkt dat de zoutproductie moet worden aangepast, zal het bedrijf hiertoe overgaan.