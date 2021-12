Derby Go Ahead Eagles – FC Twente, PEC wil eerste uit-punt, sterke thuisreeks Heracles

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de Overijsselse clubs op een rij.

FC Groningen – PEC Zwolle

PEC Zwolle is de enige ploeg in de eredivisie die dit seizoen alle uitwedstrijden, zeven in getal, heeft verloren. En de statistische kans op een zege bij FC Groningen is ook niet groot. Van de negentien eredivisie-ontmoetingen in Groningen won PEC er maar twee. In 2018 schoot Vito van Crooy PEC naar de 0-1 zege en datzelfde deed Tomás Necid in 2015.

PEC maakte tot nog toe slechts zeven goals in veertien wedstrijden. Dat is net geen dieptepunt in de 65-jarige geschiedenis van de eredivisie. Dat negatieve record is in handen van Excelsior dat in 1972 na veertien duels op vijf goals stond.

De tribunes in de Euroborg zullen weer leeg zijn, net als bij de ontmoeting eerder dit jaar in februari. Toen won FC Groningen met 1-0. Jørgen Strand Larsen maakte na een kwartier de enige goal.

Aftrap: vrijdag 20.00 uur

Tomás Necid bezorgde PEC ooit de zege tegen FC Groningen (Foto: Orange Pictures)

Heracles – Heerenveen

Heracles is nu al vijf thuiswedstrijden op rij ongeslagen en Heerenveen is de volgende tegenstander op Erve Asito. Die naam van het stadion zorgde ruim twee jaar geleden voor nogal wat ophef tijdens de ontmoeting met de Friezen in de eerste speelronde. Almelose fans protesteerden tegen de nieuwe naam, gooiden eieren op het veld en lieten een kip los. Heerenveen leidde al na een half uur met 0-3 en won uiteindelijk met 0-4.

Het is al de tweede keer dit jaar dat beide ploegen elkaar treffen zonder publiek in Almelo. In januari won Heracles met 1-0 door een late goal van Delano Burgzorg.

Voor de tv-kijkers is het hopen op een herhaling van de ontmoeting uit 2012. Toen won Heracles na een spektakelstuk met 6-3. Ninos Gouriye was met drie goals de man van de wedstrijd.

Aftrap: zaterdag 21.00 uur

Delano Burgzorg, de matchwinner in januari van dit jaar (Foto: Orange Pictures)

Go Ahead Eagles – FC Twente

De Overijsselse derby Go Ahead Eagles – FC Twente is na vijf jaar weer terug in de Adelaarshorst als eredivisieduel. In oktober 2016 won FC Twente met 0-2 door treffers van Yaw Yeboah en Bersant Celina.

Nadien was er nog wel een treffen in de Keuken Kampioen Divisie, dat duel werd in maart 2019 met 1-2 gewonnen door de Enschedese bezoekers. Aitor Cantalapiedra maakte tien minuten voor het einde de winnende goal.

De laatste Go Ahead-zege dateert van maart 2014 (1-0) toen Jarchinio Antonia na een half uur de enige goal maakte.

De eerste ontmoeting in 1965 kende een curieus scoreverloop. Go Ahead won met 2-0 zonder zelf te scoren. Beide goals werden gemaakt door Job Hoomans in het voor hem verkeerde doel.

Nog een Eagles-Twente met een vreemd verloop: het duel in 1993. Bij Go Ahead was de van Feyenoord gehuurde spits Lloyd Kammeron ‘on fire’ met drie goals. Maar de Deventernaren troffen het niet met de vorm van de Nigeriaanse keeper Peter Rufai. De doelman stapelde fout op fout waardoor het uiteindelijk 3-3 werd.

Voor Go Ahead-trainer Kees van Wonderen wordt het weerzien met de club waarmee hij in 2010 kampioen van Nederland werd als assistent van hoofdcoach Steve McClaren.

Aftrap: zondag 14.30 uur

Alle duels zijn live te volgen via de Oosttribune bij RTV Oost.