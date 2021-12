Revalidatiecentrum Zwolle leent verpleegkundigen uit aan ziekenhuis Isala

Revalidatiecentrum Vogellanden in Zwolle heeft sinds gisteren twee verpleegkundigen uitgeleend aan ziekenhuis Isala. De verpleegkundigen gaan in het ziekenhuis helpen om zo de druk op het zorgpersoneel te verminderen.

Eerder deze maand werd nog bekend dat Isala de kritieke planbare zorg niet meer in alle gevallen kon uitvoeren. Zorg die binnen zes weken geleverd moet worden, moest deels afgeschaald worden. Vorig jaar leende Vogellanden ook al verpleegkundigen uit, toen was dat aan verpleeghuis Het Zand.

Bestuurder Fenna Eefting van Vogellanden: "Het verschil met de vorige golf is dat er nu nog wel genoeg bedden zijn, maar door een hoog ziekteverzuim te weinig verpleegkundigen om die bedden te bemensen. Daarom hebben we er dit keer meer aan om personeel over te plaatsen, dan aan het versneld overnemen van patiënten".

'Nieuw elan, nieuwe moed'

Hoewel het gaat om slechts twee medewerkers, kan dat volgens Eefting net het verschil maken. "Het gaat niet om de kwantiteit, maar ook om de kwaliteit. En daarmee bedoel ik niet dat deze twee beter zijn. Maar toen we zeiden dat we weer gaan ondersteunen in Isala en vroegen wie daar naar toe wil, gingen er gelijk vijf of zes handen omhoog. Geweldig om te zien. Het is alsof er dan even weer nieuw elan binnenkomt, nieuwe moed."

Volgens de bestuurder was het enthousiasme dus groot onder de medewerkers. "Er worden wat mij betreft veel te veel horrorverhalen verteld. Natuurlijk is het hartstikke druk. Maar wij besteden heel veel aandacht aan de andere kant van het verhaal. Hoe fantastisch het is om te mogen helpen. Het is heel belangrijk om de moraal hoog te houden en alles doen om er ook een beetje plezier in te houden."

Roessingh Enschede

Gisteren maakte Centrum voor Revalidatie Roessingh in Enschede al bekend dat het ziekenhuizen in de regio te hulp schiet. Revalidatieartsen van Roessingh selecteren in de ziekenhuizen patiënten die in het revalidatiecentrum komen herstellen.

Het gaat bij Roessingh om twee patiënten per dag, maximaal kan Roessingh negen patiënten opnemen van ziekenhuizen MST in Enschede en ZGT in Hengelo en Almelo.