GA Eagles-icoon Wietse Veenstra in Groot Onderhoud

Veenstra, geboren in het Groningse Scheemda, is inmiddels niet meer weg te denken uit zijn stad Deventer.



Go Ahead

Hij debuteerde in 1964 in het shirt van Go Ahead, waar Veenstra uitgroeide tot een smaakmaker. De aanvaller speelde vijf seizoenen in de Adelaarshorst en schopte het tot het Nederlands elftal en kwam op de radar bij PSV.

Wietse Veenstra scoort hier namens Go Ahead tegen Telstar (Foto: ANP)



België

Na twee seizoenen PSV trekt Veenstra naar België, waar hij achtereenvolgens speelt voor Club Brugge, Racing White (later RWDM) en Cercle Brugge. In 1979 besluit hij zijn carrière, maar blijft hij het voetbal trouw. Nog altijd zit Veenstra op de tribune in de Adelaarshorst om zijn jeugdliefde aan te moedigen en draaft hij als ambassadeur van de club in allerhande campagnes.

Uitzending

De uitzending begint zaterdag om 09.00 uur en is ook nog eens te beluisteren als podcast van De Oosttribune in uw favoriete app.