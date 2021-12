Vergunning voor silo’s For Farmers Delden op losse schroeven

De Raad van State twijfelt of de vergunning voor vier al gerealiseerde graansilo’s bij For Farmers in Delden op de juiste wijze is verleend. Raadsvoorzitter Dick Slump meldde vandaag tijdens een hoger beroep in deze zaak dat er mogelijk nog een extra zitting komt waarbij meer staatsraden naar de vergunningverlening gaan kijken. Het is volgens Slump misschien wel een heel principiële zaak.

De provincie verleende al in 2017 een vergunning voor de bouw van de silo’s van de veevoederproducent aan de Sluisstraat. Omwonenden begonnen volgens hun raadsman te klagen over stank door het stof toen een deel van de silo’s in gebruik kwam. Ze wisten toen niet dat de vergunning al verleend was.

Ze maakten bezwaar, maar volgens de provincie kwam dit veel te laat. De bezwarentermijn was al lang verstreken. En daarmee was volgens de provincie de kwestie afgedaan. For Farmers moet er volgens de provincie ook op kunnen vertrouwen dat zijn vergunning definitief is aan het einde van de bezwarentermijn. De rechtbank in Zwolle gaf de provincie ook gelijk.

Procedure

Maar volgens de raadsman van de omwonenden heeft de provincie een truc toegepast door onterecht een versnelde procedure te volgen bij het verlenen van de vergunning. “Ze hebben te weinig inspraak gehad.” Daarmee is het Europese Verdrag van Aarhus geschonden. Dat verdrag regelt de inspraak van omwonenden in milieuzaken. Volgens de raadsman hebben de omwonenden een extra inspraakmogelijkheid gemist.

“Insinuaties”, reageerde de woordvoerder van de provincie. De omwonenden waren volgens hem gewoon te laat met hun bezwaren en dan speelt het verdrag geen enkele rol meer. Er is ook geen truc toegepast.

Twijfels

De versnelde procedure mag alleen worden toegepast als de graansilo’s niet voor extra milieuoverlast zorgen. Maar de raadsvoorzitter vraagt zich af of dat wel zo is. Is er wel meer overlast, dan had een andere vergunningprocedure gevolgd moeten worden. In dat geval moeten de inspraakregels van het verdrag zeker worden toegepast. Dat is hier niet gebeurd.

De omwonenden zeggen dat er sowieso meer overslag naar schepen plaatsvindt. En daar komt stof en stank vrij. De provinciewoordvoerder houdt vol dat er geen extra overlast komt door de silo’s. De raadsvoorzitter twijfelt ook over de bekendmaking van het besluit om de vergunning te verlenen. Mogelijk heeft de provincie daarbij een fout gemaakt. Daarom vindt de raadsman dat de hele procedure sowieso over moet.

Dwangsom

Intussen heeft de provincie aan For Farmers een dwangsom van 100.000 euro opgelegd vanwege stankoverlast. Maar dat heeft volgens de provinciewoordvoerder niets te maken met de silo’s. De Raad doet over zes weken uitspraak, tenzij alsnog wordt besloten om een vervolgzitting te houden.