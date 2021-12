'Zaak Lotte': twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs geëist tegen oudste broer

Lotte kwam begin dit jaar om het leven als gevolg van een misdrijf. Sectie wees uit dat verwurging haar fataal is geworden. Het is de maximale straf die het OM tegen de jongeman kon eisen.

In deze strafzaak draait het om twee Almelose broers van nu 16 en 18 jaar, die beiden een verhouding met Lotte hebben gehad. Overigens afzonderlijk van elkaar, maar met slechts een kort tijdsbestek ertussen.

Naaktfoto

Nadat de oudste de relatie beëindigde, ontstond ruzie. De gemoederen liepen hoog op toen duidelijk werd dat Lotte een naaktfoto van de oudste broer had doorgestuurd naar een vriendinnetje.

Lotte maakte een afspraak met de oudste broer, die vervolgens naar een plek reed waar de jongste broer ineens achterop de scooter sprong. De twee broers namen Lotte vervolgens mee naar het industrieterrein Het Wendelgoor.

Thuis opgebiecht

Daar kwam het tot een vechtpartij, waarbij Lotte rake klappen opliep en uiteindelijk in een diepe sloot met water belandde. De jongens reden naar een tankstation om de scooter schoon te maken, waarna ze thuis het hele verhaal opbiechtten.

De vader reed met de oudste zoon naar de plek des onheils, van waaruit de politie werd gealarmeerd. Bij thuiskomst werden de twee aangehouden. De jongste zoon werd de volgende avond ingerekend.

In de buurt van de plek waar Lotte is gevonden is een gedenksteen voor haar neergelegd. (Foto: RTV Oost / Jan Colijn)

Omdat beide broers ten tijde van het misdrijf minderjarig waren, wordt hun strafzaak door de kinderrechter achter gesloten deuren behandeld.

Verwurging

Aanvankelijk werd verdrinking als vermoedelijke doodsoorzaak genoemd, maar uiteindelijk stelden forensisch artsen vast dat het slachtoffer vrijwel zeker door verwurging om het leven is gebracht.

Lotte verkeerde overigens in de veronderstelling dat ze zwanger was, maar sectie op het stoffelijk overschot heeft uitgewezen dat dat niet het geval was.

'Geen moordplan'

Volgens de officier van justitie wilden de broers Lotte 'een klap' geven, maar was er geen vooropgezet plan haar van het leven te beroven. Zodoende is er volgens de openbare aanklager sprake van doodslag.

De oudste broer werd een maand na het delict 18 jaar. Om die reden en vanwege de ernst van het misdrijf had het OM de kinderrechter kunnen vragen om het volwassenenstrafrecht toe te passen. In dat geval hadden aanzienlijk hogere straffen kunnen worden opgelegd.

Geobserveerd

Beide jongens zijn in aanloop naar de strafzaak langdurig geobserveerd in forensisch centrum Teylingereind in Sassenheim, ook wel het Pieter Baan Centrum voor jeugdige delinquenten genoemd. Op basis daarvan hadden gedragsdeskundigen geadviseerd om hen volgens het jeugdrecht te veroordelen. In de praktijk neemt de kinderrechter zo'n advies vrijwel altijd over.

In het jeugdrecht geldt twee jaar celstraf en jeugd-tbs als maximale straf. Deze jeugd-tbs duurt maximaal zeven jaar, maar kan daarna worden omgezet naar reguliere tbs.

Het OM heeft vanochtend de maximale straf geëist. Na afloop van de zitting werd bekendgemaakt dat het OM geen aanleiding zag de kinderrechter te vragen om het volwassenenstrafrecht toe te passen.

Reden is vooral dat gedragsdeskundigen een ontwikkelingsproblematiek bij de verdachte hebben vastgesteld. Ondanks deze verminderde toerekeningsvatbaarheid zag de officier van justitie juist vanwege de ernst van het misdrijf geen reden om af te wijken van de eis van maximale jeugddetentie van twee jaar.

Jongste broer

Omdat de jongste broer ten tijde van het misdrijf 15 jaar was, kan maximaal één jaar celstraf worden opgelegd, eventueel in combinatie met jeugd-tbs. Aangezien dat zou inhouden dat hij na een voorarrest van bijna een jaar op korte termijn weer op vrije voeten zou komen, is volgens strafrechtexperts de kans groot dat de kinderrechter ook in zijn geval jeugd-tbs zal opleggen.

De zaak tegen de jongste verdachte wordt eveneens achter gesloten deuren behandeld. Zijn advocaat Rob Oude Breuil heeft al laten weten vrijspraak te zullen bepleiten. De jongen heeft namelijk verklaard dat hij Lotte met geen vinger heeft aangeraakt.