Na twaalf jaar stopt Pieter van Zwanenburg als wethouder in Hof van Twente

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 1994 trad Van Zwanenburg toe tot de gemeenteraad van Goor voor het CDA en was hij tevens fractievoorzitter. In 1998 volgde een benoeming tot wethouder in de gemeente Goor.

Na de gemeentelijke herindeling in 2000 werd Van Zwanenburg raadslid en fractievoorzitter in de nieuwe gemeente Hof van Twente. Daar werd hij in 2010 benoemd tot wethouder, gevolgd door nieuwe benoemingen in 2014 en 2018.

Van Zwanenburg (63) heeft in zijn portefeuille onder meer het Sociaal Domein. “Het zorglandschap is in de afgelopen jaren enorm veranderd. Samen met de betrokken organisaties hebben we er hard aan gewerkt om steeds de zorg rondom de mens te organiseren. Dat kan alleen als je samen optrekt. Ik ben dan ook heel dankbaar voor de goede samenwerking met al die betrokken organisaties, de gemeenteraad en mijn gemeentelijke collega’s.”

Wat Van Zwanenburg na de verkiezingen gaat doen is nog niet bekend: “Ik heb een paar opties. Wat het ook wordt: ik zal me altijd blijven inzetten voor de samenleving. Want daar ligt mijn hart”.