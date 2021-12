Van bootvluchteling via heroïne naar kunstenaar: het aangrijpende verhaal van Van Doi uit Enschede

Van Doi woont in Enschede, maar wil het liefst naar zijn familie in Vietnam (Foto: RTV Oost/Marc Willighagen)

Veertig jaar lang was hij verslaafd aan heroïne, Van Doi (60). Hij komt oorspronkelijk uit Vietnam en door de oorlog en communistische overheersing was hij gedwongen om te vluchten naar Nederland. Bij verslavingsinstelling Tactus werkt hij aan zijn herstel, door bijzondere kunstwerken te maken.

Als 17-jarig jongetje vluchtte hij zijn vaderland uit. Hij werd als bootvluchteling gekaapt door piraten, voor dood achtergelaten op een onbewoond eiland en via een vissersboot kwam hij terecht in een vluchtelingenkamp in Thailand. Van Doi noemde het 'de Hel', omdat er geen eten was en duizenden en duizenden mensen op elkaar leefden.

In Nederland wilde hij alles proeven en proberen, en raakte hij verslaafd aan heroïne. Een vakantie in Vietnam leverde hem zijn vrouw en zoon op, die nog daar wonen. Doordat hij geen werk heeft, kan hij ze niet naar Nederland halen. Maar omdat hij door zijn verslaving in elk geval methadon nodig heeft, kan hij niet naar Vietnam. Het maken van kunstwerken in de werkplaats van Tactus geeft hem troost en rust.