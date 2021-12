PEC Zwolle in het rood door corona: "Financiële situatie komende seizoenen niet goed"

PEC Zwolle staat er niet alleen op de ranglijst in de Eredivisie niet best voor, ook financieel gaat het de club niet voor de wind. De kosten die de club maakt zijn hoger dan de inkomsten en om dat verschil goed te maken is PEC Zwolle te sterk afhankelijk van transferinkomsten en kapitaalinjecties. "Wanneer een doorkijk gemaakt wordt naar de komende seizoenen, is de financiële situatie niet goed te noemen", schrijft PEC Zwolle in een toelichting op de jaarcijfers die de club vandaag presenteerde.

Sportief kende PEC Zwolle vorig seizoen met een dertiende plek in de competitie nog een redelijk seizoen. Financieel lag het een stuk lastiger omdat het overgrote deel van het seizoen zonder thuispubliek gespeeld moest worden door de coronamaatregelen van het kabinet. Omdat sponsoren en supporters er voor het overgrote deel voor kozen om de club te steunen zonder daar compensatie voor de gemiste wedstrijden voor terug te verlangen, bleef de schade beperkt.

Meevaller

Het verlies na belastingen over seizoen 20/21 is bij een omzet van bijna elf miljoen euro iets meer dan vier ton. De club hield rekening met een tekort dat ruim een miljoen hoger uit zou vallen. Dat het meevalt heeft alles te maken met de NOW-gelden van het kabinet die werden uitgekeerd vanwege de coronacrisis. Dat scheelde PEC Zwolle ongeveer een miljoen euro.

In de basis positief nieuws, erkent de club. Maar de lange termijn ziet er allerminst rooskleurig uit, omdat PEC Zwolle simpelweg meer uitgeeft dan er binnen komt.

Het tekort van vier ton dekt PEC Zwolle uit eigen vermogen dat daarmee logischerwijs vier ton daalt naar een bedrag van iets meer dan anderhalf miljoen euro.

Weer geen publiek

In het huidige jaarverslag wordt nog optimistisch gesproken over 'het volledig openstellen van het MAC3PARK-stadion' en een omzetstijging van 10,9 miljoen euro naar 13,6 miljoen euro. Een recordhoogte, aldus PEC Zwolle.

De huidige ontwikkelingen rond corona maken die prognose in het jaarverslag alweer achterhaald. Sinds enkele weken spelen de clubs weer voor lege stadions door de aangescherpte coronamaatregelen van het kabinet. En het is nog niet duidelijk hoe lang dit nog gaat duren. Dat het PEC Zwolle geld gaat kosten, staat vast.

Wie een blik werpt op het jaarverslag van PEC, ziet dat de schuldenpositie is verbeterd. Opvallend is wel dat tegen een flinke verlaging van de kortlopende schulden met zo'n 2,6 miljoen euro een verhoging van de langlopende schulden staat. Die stegen met ongeveer 1,8 miljoen euro.

Betalingsverplichtingen

Op basis van gesprekken met potentiële investeerders, verwacht PEC Zwolle ondanks de coronaperikelen en de huidige tegenvallende sportieve resultaten voor het komend jaar ruimschoots aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Dat degradatie een risico vormt, erkent de club in het jaarverslag. Dit risico wordt deels gedekt door degradatieclausules in spelerscontracten. Ook hebben de twee grootste sponsoren aangegeven de club trouw te blijven bij degradatie.

Ondanks de dreigende degradatie spreekt PEC Zwolle de ambitie uit om in 2025 structureel me te willen draaien 'met de onderkant van het linkerrijtje'. Dat is volgens de club ergens tussen plek 6 en 10 op de ranglijst van de Eredivisie. Het is een aanpassing van het eerder ondernemingsplan "wat goed is moet beter" dat met dezelfde ambities een looptijd had tot 2023. Volgens de club heeft de uitrol van dit plan flinke vertraging opgeleverd door corona.

Pas op de plaats

De club stelt in de toelichting op de site bij het jaarverslag dat het groeiplan ‘wat goed is moet beter’ niet heeft uitgepakt zoals verwacht en de club in een lastige financiële positie heeft gebracht. "Nu de dekking vanuit kapitaalinjecties en resultaten uit uitgaande transfers vooralsnog achterwege blijven, is de club hard bezig met nieuw beleid. Het maakt daarbij financieel een pas op de plaats om zodoende zo snel mogelijk weer een gezonde bedrijfsvoering te realiseren."

Naast inkomsten halen uit de verkoop van spelers, ziet PEC Zwolle het aantrekken van aandelenkapitaal door aandelenemissies als lichtpunt om uit de financiële problemen te komen, staat in het jaarverslag. Volgens de club is er nog een lange lijst van potentiële "regionale investeerders' waarmee al gesprekken gevoerd zijn en nog worden gevoerd. Nieuwe aandelentransactie worden pas verwacht na 'corona-tijd'.