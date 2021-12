Nieuwe Duitse coalitie biedt kansen voor Overijssel: "Gebied tussen Zwolle en Münster kan boost krijgen"

Heidema ziet dat de nieuwe Duitse stoplichtcoalitie 'sterk inzet' op het bevorderen van het openbaar vervoer, als alternatief voor de auto. Dat past volgens Heidema bij de ambitie die Overijssel en Duitsland hebben om de spoorlijn Zwolle-Twente-Münster op te waarderen.

"Dat zorgt echt voor tientallen minuten reistijdvermindering", zegt Heidema. "En het zorgt ervoor dat je niet meer hoeft over te stappen bij de grens. Daardoor krijgt het hele gebied tussen Zwolle en Münster een boost, omdat die afstanden veel korter worden. Want je bent er veel sneller."

Behoud van banen

Een ander thema waar voor de provincie Overijssel kansen liggen, is waterstof. "De Duitsers willen zonne- en windenergie voor een deel omzetten in waterstof en daar een hele infrastructuur voor gaan bouwen."

Dat betekent behoud van banen en misschien zelfs wel uitbreiding daarvan Andries Heidema

Als Overijssel op dat waterstofnetwerk wordt aangesloten, dan biedt dat kansen, denkt Heidema: "Bijvoorbeeld voor industrie die veel energie gebruikt. Nu is dat nog aardgas, maar in de toekomst kan dat niet meer. Als je dan waterstof kunt gebruiken, betekent dat behoud van banen en misschien zelfs wel uitbreiding en innovatie op dat terrein."

Commissaris van de Koning Andries Heidema. (Foto: RTV Oost/Wouter de Wilde )

Aanpak van criminaliteit

Ook bij de aanpak van ondermijning bieden de plannen van de Duitse regering kansen. In Nederland kunnen overheden, belastingdienst, politie en justitie kennis delen. In Duitsland gebeurt dat vooralsnog niet.

"In Duitsland heeft iedere organisatie alleen zijn eigen informatie; kan en mag dat niet delen. Laat staan grensoverschrijdend. Als zij daar stappen in zetten, kunnen we dus ook de grensoverschrijdende, internationale criminaliteit veel en veel beter aanpakken", zegt Heidema. "Dus dat is een hele mooie ontwikkeling."

Trauma's uit '40-'45

Daarvoor is nog wel een weg te gaan. "In Duitsland loop de digitalisering een jaar of tien achter", zegt Heidema. "En daarbij is men tot op heden altijd zeer terughoudend geweest in het delen van informatie, vanuit het perspectief van privacy. Dat hangt zelfs nog samen met de trauma’s uit ‘40-’45."

Maar als dat verandert, en er worden grensoverschrijdend bestanden en informatie gekoppeld, dan is dat een grote stap: "Dan is ontzettend belangrijk om zware criminelen te kunnen aanpakken."