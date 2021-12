Heracles verliest bij Feyenoord en ziet Azzaoui uitvallen

Heracles Almelo is er vanavond niet in geslaagd te stunten bij Feyenoord. In De Kuip ging de ploeg van trainer Frank Wormuth na een bewogen pot met 2-1 onderuit. Niet alleen qua uitslag was het een teleurstellende avond voor Heracles; Ismail Azzaoui viel uit met een ogenschijnlijk zware knieblessure.

In de eerste helft, die vanwege alle gebeurtenissen bijna een uur duurde, viel al meer te beleven dan in bijna de gehele Eredivisie-speelronde van afgelopen weekend. Goed was Feyenoord - Heracles zeker niet, spraakmakend zeker.

Nijhuis schuttert

Het was de Enschedese arbiter Bas Nijhuis die het vuurtje hoogstpersoonlijk aanwakkerde. Heracles leek al vroeg op achterstand te komen dankzij een treffer van Sinisterra. VAR Marc Nagtegaal vond echter dat er in aanloop naar het doelpunt een overtreding werd gemaakt op Quagliata, waarna Nijhuis naar het videoscherm werd geroepen. Aan alles was te zien dat de Tukker het volledig oneens was met de beslissing uit Zeist, toch ging hij met volle tegenzin mee in het oordeel van Nagtegaal en keurde hij de goal af.

De toon was gezet door de normaliter zo eigenzinnige Nijhuis. Heracles maakte vervolgens direct gebruik van de Rotterdamse teleurstelling. Geertruida ging gruwelijk in de fout en de bal belandde met het nodige fortuin voor de voeten van Bakis, die Feyenoord-doelman Marciano vervolgens verschalkte en Heracles op 0-1 zette.

Blessure Azzaoui

Het feestgevoel verdween echter snel aan Almelose zijde, want vlak na het openingsdoelpunt sloeg het noodlot toe voor Azzaoui. De spelmaker van Heracles schreeuwde het uit na een botsing met Malacia en moest het veld per brancard verlaten met een op het oog zware knieblessure. Het is te hopen dat het leed meevalt voor Azzaoui, die in zijn tijd bij VfL Wolfsburg al twee keer eerder maanden buitenspel stond door een gescheurde kruisband.

Treffers Sinisterra

Tot overmaat van ramp maakte Feyenoord in de zevende minuut van de blessuretijd van de eerste helft ook nog de 1-1 via Sinisterra. Het bleek de opmaat naar meer, want een Almelose stunt in De Kuip voltrok zich niet. Heracles kwam in de tweede helft slechts mondjesmaat van de eigen helft af, al had het kort na de rust wel opnieuw de leiding kunnen nemen als Burgzorg oog in oog met Marciano niet had gefaald.

Aan de andere kant voorkwam Blaswich met goede reddingen tot tweemaal toe de 2-1. Maar in de 70e minuut had hij opnieuw geen antwoord op een inzet van Sinisterra, die vogelvrij stond en van dichtbij voor de tweede keer raak schoot.

Punten pakken

Heracles was in de resterende minuten niet meer bij machte de rug te rechten en moest lijdzaam toezien hoe Feyenoord het duel doodmaakte en vrij rustig uitspeelde. En dus keerde Heracles opnieuw met lege handen huiswaarts en móét het in de komende wedstrijden tegen SC Heerenveen, Vitesse, FC Groningen en SC Cambuur punten zien te sprokkelen om weg te klimmen uit de onderste regionen.

Feyenoord - Heracles Almelo 2-1

0-1 Bakis (15)

1-1 Sinisterra (45+7)

2-1 Sinisterra (70)

Arbiter: Nijhuis

Geel: Basacikoglu, Rente, Quagliata

Feyenoord: Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökcü (Dessers/57), Til; Jahanbakhsh (Nelson/81), Linssen (Toornstra/57), Sinisterra (Pedersen/87)

Heracles Almelo: Blaswich; Bakboord (Fadiga/80), Rente, Knoester, Quagliata; Kiomourtzoglou, Azzaoui (Basacikoglu/24 - Laursen/64), De la Torre; Bakis, Sierhuis (Schoofs/61), Burgzorg