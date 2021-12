De Duitsers weten niet wat ze meemaken: veel minder Nederlanders op hun kerstmarkten

Bijna alle bezoekers in de binnenstad van Münster dragen een mondkapje. Dat is ook verplicht. Agenten controleren in tweetallen of iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt. Dat betekent hier ook: 2G. Bezoekers van de kerstmarkt in Münster moeten gevaccineerd zijn of genezen van corona. Buitenlanders die willen logeren moeten zich digitaal aanmelden, hun verblijfplaats opgeven en het vaccinatiebewijs uploaden.

Voorbereiding

Kortom, het vergt wat voorbereiding voordat je op deze kerstmarkt mag rondslenteren en een warme glühwein kunt bestellen. En dat is goed te merken, want doordeweeks is het niet druk. De bezoekers die hier rondlopen zijn bijna allemaal Duitsers. Nederlanders zie je nauwelijks.

Jessica Körfer zit er maar alleen bij in haar prachtig versierde kerstkraam. Ze verkoopt zeepjes en glaswerk. Maar bijna niemand die iets koopt. Laat staan Nederlanders. "Ik heb nog maar weinig buitenlanders gezien. Dat komt misschien ook door het weer, maar de coronamaatregelen werken natuurlijk niet mee. En de hele tijd een mondkapje op, dat doet ook wel iets met de sfeer."

Maatregelen

De gemeente begrijpt dat. Fritz Schmücker van Stadt Münster baalt er zelf ook van. "Maar wij willen er alles aan doen om te voorkomen dat de kerstmarkt weer niet door kan gaan, zoals vorig jaar." Nederlanders zijn dus welkom, zegt hij, als ze zich maar aan alle maatregelen houden.

Ik heb nog nooit een kerstmarkt meegemaakt zoals deze Verkoper van nootjes

Iets verderop gaat een verkoper van nootjes helemaal los op het beleid. Hij staat al dertig jaar op de kerstmarkt van Münster, die nu in zes delen is verspreid door de binnenstad om drukte op een plek te voorkomen. "Er komen geen kopers, er komen geen Nederlanders, er komt niemand."

Op slot

Dat klopt niet helemaal, maar rustig is het zeker. En naar Nederlanders is het zoeken geblazen. Uiteindelijk, als het donker wordt, is daar ineens Antoinette van der Werff uit Leidschendam. Ze staat te kijken bij een kraampje met bijzondere stenen. "Ik dacht, we gaan nog snel even naar Münster voordat dat ook niet mogelijk meer is. Je weet niet wanneer de Duitsers het hier op slot gooien. Dus even op en neer. Als je binnen 24 uur Duitsland weer verlaat hoef je zelfs dat online formulier niet in te vullen. Dus dat scheelt weer."