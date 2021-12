Wormuth over blessure Azzaoui: "Ging een schok door het elftal"

De ernst van de blessure die Ismail Azzaoui woensdagavond opliep tegen Feyenoord is vooralsnog onduidelijk. Trainer Frank Wormuth kon kort na afloop van het duel in De Kuip (2-1) nog geen update geven over de middenvelder van Heracles Almelo, maar zag wel dat zijn ploeg er overduidelijk last van had.

Azzaoui kwam halverwege de eerste helft lelijk in botsing met Feyenoord-verdediger Malacia en moest uiteindelijk per brancard van het veld worden gedragen. Gevreesd wordt voor een zware knieblessure, iets dat hij al twee keer eerder in zijn carrière meemaakte. "Daar kan ik op dit moment nog niets over zeggen, ik heb nog geen contact met hem en met de fysio's gehad. Dus ik heb geen idee", zegt Wormuth na afloop.

Schok

Heracles kwam in het begin van de eerste helft alleraardigst voor de dag en stond zelfs op voorsprong in De Kuip. Na het uitvallen van Azzaoui vielen de Almeloërs ver terug. "Daarna zie je dat er een schok door het elftal is gegaan. De jongens voerden hun taken niet meer uit", vervolgt de Duitse oefenmeester.

Compliment

Uiteindelijk kwam Feyenoord vlak voor de rust op 1-1 en trok het de wedstrijd na de theepauze naar zich toe, ondanks een grote kans voor Heracles. "We hadden met 2-1 voor moeten komen, maar Burgzorg liet na te scoren. Uiteindelijk gaat het dan alsnog fout en is het gebeurd. Er had meer ingezeten, want we hebben best aardig gespeeld. Ik moet mijn ploeg dan ook een compliment geven", aldus Wormuth.