Nijhuis woest over VAR-moment: "Ze mogen blij zijn dat de deuren er nog in zitten"

"Het was een stevig duel, maar wij vonden het geen overtreding en laten het gaan, waarna er een doelpunt uitkomt. Het duurde heel lang voordat de VAR op de lijn kwam, hij zei: Bas, ik wil dat je toch gaat kijken. Wij vinden het een overtreding. Als ik het dan zie op het scherm aan de zijlijn, denk ik: kom op zeg, het moet clear and obvious zijn om een scheidsrechter naar de kant te halen, niet voor dit soort dingen", zegt Nijhuis na afloop voor de camera van ESPN.

Geen VAR-steun

De immer standvastige Nijhuis vindt dat Nagtegaal hem had moeten steunen. "Als je daar staat zie je de overtreding continu in een loop, dan gaat ook een ervaren scheids als ik twijfelen. Ik ben meegegaan met de VAR, en daar baal ik nog steeds van. Maar het meeste baal ik nog van zijn ingreep. Hierdoor breng je een scheidsrechter tijdens de wedstrijd in moeilijkheden", vervolgt hij.

Witheet

Ondanks dat de beslissing uiteindelijk geen invloed had op de zege van Feyenoord, baalt Nijhuis als een stekker. "Toen ik in de rust in de kleedkamer kwam was ik witheet. Ze mogen blij zijn dat de deuren er nog in zitten. Ik had gewoon niet mee moeten gaan met de beslissing van de VAR. Ik baal hier enorm van, al is het wel mijn eigen schuld. Nu wint Feyenoord, maar blijft het 1-1 dan heeft iedereen het erover", aldus Nijhuis.