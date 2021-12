Justitie trekt boetekleed aan voor incompleet onderzoek crystal-methlab Willemsoord

De officier van justitie die het onderzoek heeft aangestuurd naar een crystal methlab in een villa in Willemsoord, is diep door het stof gegaan. Eerder ontkende hij te weten of er zicht was op een drugsorganisatie die het lab runde, maar onlangs bleek dat er wel degelijk verdachten vastzitten die verantwoordelijk worden gehouden voor het lab. "Ik ben niet scherp genoeg geweest."

Het was de oud-bewoner van de villa die er over aan de bel trok bij zijn advocaat. "Ik las in het NRC dat ene Pablo Icecobar was aangehouden, die betrokkenheid zou hebben bij meerdere drugslabs. Ook in Willemsoord. Toen dacht ik, dat moet bij mij zijn geweest."

26Inn

Tegen de oud-bewoner werd vorige maand vier jaar cel geëist. Hij zou volgens de officier meer weten van het lab in de schuur bij de villa dan hij wilde toegeven. Volgens de aanklager was er geen zicht op een drugsgroepering die het lab had gebouwd en gerund. Ook waren er geen aanwijzingen volgens het OM dat de bewoner door Mexicaanse criminelen onder druk zou zijn gezet om zijn mond te houden.

Kort na de rechtszitting publiceerde het NRC een artikel over een andere zaak in de rechtbank van Den Bosch. Daar werd bekeken of de voorlopige hechtenis van vier mannen moest worden verlengd. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij meerdere methlabs in het Gelderse Drempt en Arnhem, op een Brabants schip en de bewuste villa in Willemsoord. Ook werd bekend dat er nog twee verdachten zijn, waaronder ene Pablo Icecobar. Zij komen binnenkort voor de rechter. Het onderzoek bij de rechtbank Den Bosch heeft als codenaam 26Inn.

Ontlastend bewijs

Advocaat Meulemeesters die de oud-villabewoner bijstaat heeft de rechtbank Overijssel vervolgens gevraagd om het onderzoek te heropenen. Dat heeft de rechtbank gedaan. Vandaag is tijdens een korte zitting besloten dat alle relevante stukken uit onderzoek 26Inn moeten worden toegevoegd in de zaak Willemsoord.

"Wij willen weten of er stukken zijn die het verhaal van mijn cliënt ondersteunen", zegt Meulemeesters. "Misschien staat er ontlastend bewijs in. Of wellicht herkent cliënt de verdachten van 26Inn, als zijnde de mannen die mijn cliënt onder druk hebben gezet."

Niet getriggerd

De officier van justitie noemt de situatie "een bijzondere gang van zaken." Hij neemt het zichzelf kwalijk dat hij niet scherp genoeg is geweest om de onderzoeken te vergelijken op eventuele raakvlakken. "Icecobar is een keer genoemd in een onderzoeksdossier. Ik was daardoor niet getriggerd. Dat had wel gemoeten."

Ook blijkt dat er DNA is gevonden in het Willemsoordse lab, dat wordt gelinkt aan een van de verdachten in onderzoek 26Inn. "Dit moeten we goed uitzoeken. Want ook ik wil niet dat er een eventueel onschuldig iemand achter de tralies verdwijnt."

Boetekleed

Advocaat Meulemeesters is content met de huidige opstelling van de officier. "Het siert hem dat 'hij het boetekleed aantrekt." De strafpleiter wil ook graag dat het OM bekijkt in welke andere onderzoeken het lab Willemsoord wordt genoemd.

Wanneer de heropende rechtszaak rondom het lab in Willemsoord weer verder gaat, is onduidelijk. Eerst moeten relevante stukken uit dossier 26Inn worden toegestuurd. Dan kan bekeken worden of de oud-villabewoner en zijn advocaat getuigen willen horen of andere wensen voor extra onderzoek hebben.