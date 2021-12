Tanken in Duitsland levert je door hoge benzineprijs steeds meer op, check hier jouw winst

Een bezoekje aan de benzinepomp is al een tijdje financieel niet leuk meer. Met de oplopende benzineprijzen wordt steeds aantrekkelijker om de grens over te gaan voor een goedkope tankbeurt. Datajournalist Just Vervaart onderzocht 'die billige preise' voor Omroep Gelderland en hij was zo vriendelijk om ook Overijssel mee te nemen in zijn onderzoek. Vanaf welke plek in Overijssel bespaar je nog iets als je Euro 95 tankt in Duitsland?

Er zijn paar voorwaarden: het voordeel geldt alleen voor de eigenaren van auto's die op Euro 95 rijden. Daarnaast moet je er wel een stukje rijden voor over hebben tot de dichtstbijzijnde 'tankstelle' over de grens.

Tanken in Duitsland al langere tijd populair door hoge brandstofprijzen (Foto: RTV Oost)

Rekensommetje

Op dit moment kost een liter Euro 95 in Nederland gemiddeld 2,01 euro. In Duitsland betaal je voor precies dezelfde brandstof 1,68 euro. Dat scheelt 33 cent per liter. De berekening is uitgegaan van een middenklasser van een paar jaar oud die 1 op 15 rijdt. Voor het sommetje gaan we uit van een tankinhoud van 45 liter. Stel dat je tank bij de pomp in Duitsland leeg is tot op de laatste druppel en dus helemaal gevuld kan worden met 45 liter Duitse 'benzin', scheelt je dat 14,85 euro.

Hoeveel je overhoudt van die 14,85 euro, hangt af van je vertrekpunt. Daarvoor is op het onderstaande kaartje de afstand van een retourtje naar het dichtstbijzijnde tankstation in Duitsland berekend. Overijssel is in vier gebieden verdeeld. Vertrek je vanuit het wit-gestreepte gebied? Niet doen! In dat geval leg je toe op je reis.

Start je in het paarse gebied? Dan 'verdien' je tussen de 0 en 5 euro.

Ga je de weg op in het oranje gebied, dan kun je maximaal 10 euro besparen.

Begint de reis in het groene gedeelte? Dan kan je winst oplopen tot wel 15 euro.

De kaart vergroten? Klik hier.

Vanaf welke plek in Overijssel bespaar je geld met tanken in Duitsland? (Foto: Just Vervaart, Omroep Gelderland)

Diesel en lpg

Eigenaren van auto's die op diesel of LPG rijden kunnen zich de moeite besparen. Het prijsverschil is bij deze brandstoffen een stuk kleiner. Daardoor is de winst waarschijnlijk alleen interessant voor mensen die dicht bij de grens wonen.