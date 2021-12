Vrouw onwel achter het stuur, auto rijdt woning binnen in Nieuwleusen

In Nieuwleusen is vanochtend een auto een woning binnengereden. De bestuurster van de auto werd onwel achter het stuur. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Een traumahelikopter werd opgeroepen en de trauma-arts verleende hulp in een ambulance.

Het ongeluk gebeurde tegenover de kruising van de Burgermeester Backxlaan en de Wethouder Nijboerstraat, bij het winkelcentrum. De automobiliste, die tegenover de beschadigde woning woont, reed de parkeerplaats af en dwars door de pui het huis in. De weg is als gevolg van het ongeval afgezet.

Met de schrik vrij

Volgens getuigen werd de bestuurster van de auto gereanimeerd. De vrouw werd daarna per ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Op het moment van het ongeluk was de bewoonster van de woning thuis. Zij was in de keuken aan de achterkant van het huis en kwam volgens haar vader met de schrik vrij.

"Toevallig is mijn jonge kleinzoon vanochtend bij ons thuis", vertelt de vader van de bewoonster. "Het had heel anders af kunnen lopen, want hij speelt weleens net voor het raam. Dat is dan een geluk bij een ongeluk."

'Het is maar blik'

Over de schade aan het huis is de vader van de bewoonster vrij nuchter. "Het is maar blik, het kan nog weer hersteld worden", zegt de man. "Als er lichamelijk wat is, dan is dat heel anders. Ik hoop dat het met die vrouw uit de auto weer goed komt."